Esta es la rentabilidad real que obtendrías ahora mismo invirtiendo 10.000 euros en Letras del Tesoro a un año

Con las Letras del Tesoro pasa como con esas rebajas que todos esperamos: cuando suben los tipos de interés, medio país hace cola para no quedarse sin su ganga. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) empezó a apretar las tuercas en julio de 2022, la rentabilidad de estos títulos se ha vuelto tan jugosa que las taquillas del Banco de España han visto más aficionados que un estadio en día grande. Ahora bien, los porcentajes se han enfriado un poco porque el BCE amenaza con bajar el precio del dinero este mismo mes.

Aun así, las Letras siguen atrayendo a miles de ahorradores que prefieren la renta fija de corto plazo antes que dejar sus euros languidecer en la cuenta corriente. ¿Quieres saber cuántos billetes podrías arrancarle al Estado con 10.000 € y, de paso, cómo se compran sin desesperar? Sigue leyendo.

¿Cuánto ganas hoy con 10.000 € en Letras a 12 meses?

En la subasta celebrada este miércoles, el Tesoro adjudicó 3.780 millones de euros en Letras a doce meses y la demanda alcanzó 6.585 millones. El interés marginal fue del 3,423 %, apenas una milésima por debajo del 3,424 % anterior; vamos, que la rebaja fue más simbólica que real.

Con esos números, quien haya invertido 10.000 € obtendrá 342,3 € brutos al cabo de un año. Después de la retención fiscal, la alegría neta se queda en unos 277 € y la compra efectiva se realiza por 9.723 €. Nada mal para un instrumento al que muchos llamaban “aburrido” antes de las subidas de tipos.

Cómo y dónde se compran las Letras del Tesoro sin morir en el intento

Adquirir estos títulos no es misión imposible, pero sí exige pasar por cierto papeleo. Primero, hace falta un documento de identidad en vigor y abrir una cuenta de valores gratuita en el Banco de España. A partir de ahí, se puede operar online mediante el Servicio de compra‑venta de Deuda del Estado o acudir en persona a cualquiera de sus 16 sucursales, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00; eso sí, prepárate para la cola si vas en hora punta. También es posible comprar a través de tu banco de toda la vida, aunque las comisiones y el tipo aplicado pueden variar. A continuación, los pasos básicos para llegar a la próxima subasta sin tropezar:

Solicita una cuenta de valores en el Banco de España (gratuita y nominativa). Ingresa la cifra deseada, múltiplo de 1.000 €, antes de la fecha límite que marque el Tesoro. Elige el plazo: 3, 6, 9 o 12 meses (cada uno con su interés). Presenta la orden de compra: online o en ventanilla. Recibe la confirmación y, al vencimiento, el abono del nominal más intereses.

En suma, trámites sencillos, pero con plazos estrictos: llegar tarde significa esperar a la siguiente emisión.

¿Seguirán siendo atractivas si bajan los tipos del BCE?

Todo apunta a que el BCE iniciará la bajada de tipos este mismo mes, lo que puede recortar la rentabilidad de futuras emisiones. Aun así, la deuda a corto plazo mantiene su encanto: seguridad máxima (respaldo del Estado) y liquidez garantizada al vencimiento. Por lo tanto, si buscas un refugio temporal para tu dinero sin grandes sobresaltos, las Letras siguen siendo un aliado fiable.

Además, la demanda continúa superando la oferta, en las Letras a seis meses se pidieron 3.223 millones para solo 1.355 millones disponibles con una rentabilidad del 3,370 %, lo que demuestra que los pequeños y medianos inversores siguen apostando por este producto pese a la ligera moderación de intereses. En consecuencia, quien quiera asegurarse un cupo haría bien en presentar la orden con antelación y no esperar al último minuto.