El subsidio para mayores de 52 años dispara el gasto público y se convierte en una vía cada vez más cercana a la prejubilación

La reforma aprobada en 2019 elevó la protección de los parados sénior, pero también ha aumentado el coste futuro para las cuentas públicas.

El subsidio para mayores de 52 años vuelve al centro del debate tras las evaluaciones del Banco de España y Fedea. Según los cálculos de la fundación, los cambios introducidos en 2019 supondrán una factura adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros, entre más gasto futuro en pensiones y cotizaciones que dejarían de ingresarse.

Por qué el subsidio para mayores de 52 años se acerca a una prejubilación pública

Esta ayuda nació en 1984 para reforzar la protección de los trabajadores de más edad que perdían su empleo. En la actualidad garantiza una renta mínima de 480 euros mensuales a quienes han agotado la prestación por desempleo en los últimos años de su vida laboral.

¿Dónde está el problema? Según las evaluaciones citadas, la prestación puede funcionar como una pasarela entre el paro y la jubilación. Los beneficiarios pueden mantenerla desde los 52 años hasta alcanzar la edad legal de jubilación y, mientras tanto, cotizan por el 125% del Salario Mínimo Interprofesional.

El Banco de España apunta que menos del 9% de los perceptores vuelve a trabajar al año siguiente, frente al 30% observado en las prestaciones contributivas de desempleo. De ahí que el organismo señale que una parte relevante del desincentivo a reincorporarse al empleo estaría relacionada con la sobrecotización de esta ayuda, aunque pide cautela porque también puede influir su duración indefinida.

Los cambios aprobados en 2019 que explican el aumento de beneficiarios

La reforma del Gobierno de Pedro Sánchez revirtió varios endurecimientos aprobados en 2012. En la práctica, amplió el acceso y mejoró las condiciones de esta prestación para desempleados sénior. Estos son los principales cambios señalados por Fedea:

Cambio introducido Situación tras la reforma Edad de acceso Bajó de 55 a 52 años Evaluación de rentas Pasó a hacerse de forma individual Duración y cotización Se extendió hasta la jubilación ordinaria y se cotiza por el 125% del SMI

Con estas modificaciones, Fedea considera que el subsidio se ha convertido en una figura híbrida, entre una renta de sustitución y una prestación con efectos sobre la pensión futura del beneficiario. Vamos, que no solo cubre una situación de desempleo, también influye en la futura jubilación.

Cuánto costará la reforma del subsidio para mayores de 52 años a la Seguridad Social

Según Fedea, en 2030 habrá 315.718 perceptores adicionales atribuibles únicamente a los cambios aprobados en 2019. Así, el total de beneficiarios llegaría a 529.880 personas, frente a los 214.163 que se habrían registrado sin la reforma.

El coste en prestaciones para el SEPE también aumentaría. Pasaría de 400,5 millones de euros en 2019 a 1.818 millones en 2030. Sin embargo, el mayor impacto recaería sobre la Seguridad Social. La fundación calcula dos grandes efectos:

9.456 millones de euros de gasto futuro adicional en pensiones.

8.479 millones de euros por cotizaciones que el sistema dejaría de ingresar.

En total, la factura adicional alcanzaría los 17.935 millones de euros. Todo ello, además, en un momento marcado por la llegada de la generación del baby boom al sistema público de pensiones.