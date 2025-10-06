El SEPE lanza en octubre su catálogo de cursos online gratis con plazas limitadas para desempleados y trabajadores

Formación 100% online y sin coste para desempleados, trabajadores en activo y autónomos, con diploma o certificado al finalizar. La oferta se mantiene durante octubre y busca impulsar la empleabilidad.
Los cursos online y gratuitos del SEPE en octubre de 2025 son una oportunidad para mejorar el currículum sin moverse de casa. Son flexibles, oficiales y pensados para reforzar competencias en un mercado laboral cada vez más competitivo.
Quién puede inscribirse en los cursos gratuitos del SEPE en octubre 2025
La oferta está abierta a personas desempleadas, trabajadores en activo y autónomos. ¿Buscas un empujón profesional sin descuadrar tu agenda? Esta formación se adapta a diferentes perfiles y necesidades.
En algunos programas se exige estar inscrito como demandante de empleo; otros admiten también a ocupados y autónomos. Por lo tanto, conviene revisar con calma las condiciones específicas de cada acción formativa.
Fechas, requisitos y documentación para solicitar la formación online oficial
Durante octubre de 2025 se mantiene una amplia oferta de cursos 100% online. Cada ficha detalla requisitos, duración y proceso de inscripción, además de posibles conocimientos previos o cupos limitados.
Los contenidos abarcan competencias digitales, programación, marketing online, idiomas, comercio electrónico, atención sociosanitaria, administración o gestión de proyectos. También hay opciones de ciberseguridad y robótica, alineadas con las demandas actuales.
A continuación, algunos ejemplos de cursos disponibles, del nivel básico al más específico. Toma nota y elige el que mejor encaje con tu objetivo:
- Dirigir equipos de trabajo en entornos virtuales
- Competencias digitales para profesionales
- Contabilidad
- Gestión integral de Pymes
- Fundamentos del desarrollo web
- Edición Big Data
- ChatGPT: tecnología y aplicaciones en tu negocio
Al finalizar, se entrega diploma o certificado oficial que puede añadirse al currículum. De hecho, es un plus en procesos de selección y para crecer dentro de la empresa.
Cómo hacer la inscripción paso a paso en la web del SEPE y Fundae
El acceso es sencillo: basta con consultar la oferta publicada en la página oficial del SEPE o en la plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Allí verás programas activos, requisitos y el trámite de inscripción.
¿No sabes por dónde empezar? En cada plataforma encontrarás la duración, el nivel recomendado y los pasos para apuntarte. Por consiguiente, revisa bien plazos y condiciones para no quedarte sin plaza.
Qué organismos intervienen y qué papel cumple cada entidad pública
El SEPE, junto con entidades colaboradoras, mantiene disponible esta formación gratuita. Fundae actúa como plataforma de consulta e inscripción, centralizando la información práctica y facilitando el acceso a los cursos.
A modo de guía rápida, este resumen te ayudará a orientarte antes de elegir:
|Canal
|Qué encontrarás
|Puntos clave
|SEPE
|Programas activos y formación sin coste
|Requisitos, duración y proceso de inscripción
|Fundae
|Oferta formativa centralizada
|Información práctica y acceso a inscripciones
|Entidades colaboradoras
|Centros que imparten los cursos
|Plazas limitadas y posibles conocimientos previos
Como ves, todo el proceso es telemático y permite compatibilizar estudio y trabajo. Nada mal, ¿verdad?
Ayudas económicas disponibles para completar la formación sin gastar más
Aunque los cursos son gratuitos, existen ayudas complementarias para cubrir gastos asociados (por ejemplo, tasas de examen o materiales específicos). Estas ayudas, financiadas a través de fondos europeos, pueden solicitarse si se cumplen los criterios establecidos y se completa la formación dentro del plazo.
En consecuencia, además de adquirir nuevas competencias, podrás contar con un apoyo extra que facilite el aprendizaje. ¿El resultado? Más opciones de empleo y un perfil profesional actualizado.