El propietario de 16 viviendas Pascual Ariño critica la presión fiscal que soportan los autónomos españoles

El inversor inmobiliario criticó en ‘laSexta Xplica’ la presión fiscal sobre quienes facturan entre 1.000 y 1.500 euros al mes y defendió su decisión de trasladarse a Andorra.

Pascual Ariño situó el coste de trabajar por cuenta propia en el centro del debate televisivo. Presentado en el programa como inversor inmobiliario y propietario de 16 viviendas, sostuvo que la suma de impuestos, cotizaciones y gastos administrativos deja márgenes muy reducidos a los autónomos con ingresos modestos. Su intervención se emitió en octubre de 2025, durante un espacio dedicado al rechazo social a los impuestos.

Pascual Ariño cuestiona el IVA, el IRPF y la cuota de autónomos

Antes de acudir al programa, Ariño aseguró haber realizado una encuesta entre sus seguidores. Según explicó, todas las respuestas coincidían en que los contribuyentes pagan demasiado y que el dinero recaudado no se destina correctamente.

El inversor centró su crítica en los trabajadores por cuenta propia que facturan entre 1.000 y 1.500 euros mensuales. A su juicio, estas personas deben afrontar el IVA, el IRPF, la cotización a la Seguridad Social y el coste de una asesoría para presentar las declaraciones tributarias.

Ariño también relacionó esta carga con el crecimiento de la economía sumergida y con la salida de España de empresarios, estudiantes y jóvenes titulados que no encuentran oportunidades laborales.

Durante su intervención explicó que se trasladó a Andorra por motivos fiscales. También comparó el sistema sanitario andorrano con el español y afirmó que una visita al pediatra de su hijo le había costado siete euros. La Caja Andorrana de Seguridad Social señala que, dentro de la vía preferente, determinadas consultas, pruebas y servicios reciben un reembolso del 75% de sus tarifas de responsabilidad.

Cómo funcionan realmente el IVA y el IRPF para los autónomos

Las declaraciones de Ariño reflejan su valoración sobre la presión fiscal, aunque el funcionamiento de estos tributos requiere algunos matices. El tipo general del IVA es del 21%, pero ese porcentaje no se descuenta directamente del beneficio obtenido por el autónomo.

En el régimen general, el profesional repercute el impuesto a sus clientes y posteriormente ingresa la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA soportado que tenga derecho a deducir. Además del tipo general, existen tipos reducidos del 10% y del 4%, junto con actividades exentas.

El IRPF tampoco se calcula necesariamente sobre toda la facturación. En estimación directa, el rendimiento neto se obtiene restando a los ingresos los gastos deducibles y las amortizaciones. Los pagos fraccionados de las actividades empresariales y profesionales se calculan, con carácter general, aplicando un 20% sobre el rendimiento neto acumulado.

Las cuotas de autónomos en 2026 dependen de los rendimientos netos

La cotización de los autónomos continúa organizada en 2026 mediante tramos de rendimientos netos, no según la facturación bruta. Quienes obtienen entre 1.166,70 y 1.300 euros mensuales tienen una base mínima de 950,98 euros. Para el tramo superior a 1.300 euros y hasta 1.500 euros, la base mínima es de 960,78 euros.

El trabajador puede elegir una base situada entre los límites asignados a su tramo. La cuota final también depende de los tipos de cotización aplicables, las bonificaciones disponibles y la situación particular de cada profesional. Por este motivo, dos autónomos con la misma facturación pueden terminar pagando cantidades diferentes.