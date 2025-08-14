El parque acuático más grande de Cataluña cumple 40 años y estrena una atracción única en Europa

Si este verano te tira la Costa Brava, apunta este plan de agua fresca. En Lloret de Mar (Girona) está Water World, el parque acuático más grande de Cataluña. Cumple 40 años y lo celebra con una atracción única en Europa: Tornado King. Son 150.000 metros cuadrados con 35 atracciones para todos los públicos, de los peques a los que buscan un buen chute de adrenalina. Abre del 24 de mayo al 21 de septiembre, con horarios que cambian según la fecha. Aquí tienes qué hay, cuánto cuesta y cómo organizar la visita sin que tu cartera sufra más de la cuenta.

¿Cuál es el parque acuático más grande de Cataluña y dónde está?

Water World está en Lloret de Mar (Girona), corazón de la Costa Brava, y se ha convertido en uno de los atractivos veraniegos de referencia de la provincia. Entre calas y acantilados, este complejo suma 35 atracciones repartidas en 150.000 metros cuadrados, pensado para quienes quieren relax, chapuzón o velocidad.

El parque fue fundado por Josep Tarré y Josep María Cama y se inauguró el 12 de julio de 1985 como el primer parque acuático de Cataluña. Hoy autolimita su aforo (capacidad máxima de visitantes) a 6.000 personas para garantizar una experiencia más cómoda y segura, algo que se agradece cuando el sol aprieta.

¿Qué atracciones y zonas ofrece Water World para todas las edades?

La oferta va desde piscina de olas y dos montañas rusas acuáticas hasta rápidos vertiginosos y toboganes kamikaze que alcanzan hasta 60 km/h. Para ir en familia, hay espacios como Family Lagoon y pistas blandas; para los que van a por todas, destacan los lanzamientos y caídas de infarto.

A modo de guía rápida, estos son algunos de los puntos fuertes del recinto:

Speed Furious: caída vertical desde una cabina de lanzamiento.

Rafting River: efectos lumínicos y musicales en barcas neumáticas para grupos de cuatro personas.

Piscina de olas y dos montañas rusas acuáticas.

Rápidos y toboganes kamikaze (hasta 60 km/h).

Pistas blandas y Family Lagoon.

Tornado King y la nueva zona Tornado Land.

Zona infantil inédita a nivel mundial con mini Tornado King.

En resumen, es un plan que funciona igual de bien para cuadrillas de amigos que para familias con niños, con áreas específicas para los más pequeños y propuestas más cañeras para quien no le tiene miedo a las alturas… ni a las curvas.

Tornado King: así es la nueva atracción única en Europa

Para celebrar su 40 aniversario, Water World incorpora Tornado King, presentada como la ola más impactante de Europa y una de las más icónicas del mundo. La experiencia se vive en barca neumática, subiendo y bajando por dos paredes verticales gigantes, con momentos de gravedad cero que prometen robar el protagonismo del verano.

La atracción se ha construido con tecnología patentada de ProSlide Technology Inc y ha supuesto una inversión de 10.000.000 €. Además, este verano se suman siete nuevas zonas Premium familiares a las diez balinesas ya existentes en las áreas VIP ubicadas en la piscina de olas, junto con dos modalidades de fast pass (pase adicional de uso en atracciones), consignas digitalizadas y un aparcamiento con 92 cámaras de videovigilancia.

Horario y precios: todo lo que debes saber antes de ir

La temporada de apertura va del 24 de mayo al 21 de septiembre. El horario es de 10:00 a 18:00 del 24 de mayo al 6 de julio y del 1 al 21 de septiembre, y de 10:00 a 19:00 del 7 de julio al 31 de agosto. Ojo: las atracciones cierran una hora antes del cierre del parque, así que conviene planificar las últimas bajadas.

A continuación, un resumen de fechas y tarifas para cuadrar el día y el presupuesto de manera clara.

Categoría Concepto Fechas Horario/Precio Nota Horario Parque 24 de mayo–6 de julio 10:00–18:00 — Horario Parque 7 de julio–31 de agosto 10:00–19:00 — Horario Parque 1–21 de septiembre 10:00–18:00 — Horario Atracciones — Cierran 1 hora antes del parque — Precios Entrada general — 40 € — Precios Entrada reducida (menores de 1,20 m) — 22 € — Precios VIP Premium Zone (4 personas) — 85 € — Precios VIP Balinesas Beach y La Calma — 60 € — Precios Fast Pass ilimitado (7 atracciones) — 35 € — Precios Fast Pass 1 uso por atracción — 21 € —

Con esto, no hay sustos: tienes a mano los horarios por tramos y todas las modalidades de precio, de la entrada general al fast pass y las zonas VIP, para que cada uno elija según ganas de descanso, sombra o repetición en sus siete atracciones compatibles.

Consejos para organizar la visita y ahorrar tiempo

Empieza por las fechas: si quieres una jornada más larga, el tramo del 7 de julio al 31 de agosto abre hasta las 19:00; si vas en los demás periodos, el horario es hasta las 18:00 y recuerda que las atracciones cierran una hora antes. Ten presente también el aforo autolimitado a 6.000 visitantes, un detalle que ayuda a mantener la experiencia más fluida.

En números: la entrada general cuesta 40 € y la reducida para menores de 1,20 metros, 22 €. Si buscáis comodidad en grupo, la Premium Zone para cuatro personas sale por 85 €; las Balinesas Beach y La Calma, por 60 €. Y si tu objetivo es usar varias veces sus siete atracciones compatibles, el fast pass cuesta 35 € (uso ilimitado) o 21 € (un uso en cada atracción). Además, las consignas digitalizadas y el aparcamiento con 92 cámaras suman un plus de comodidad y seguridad, que nunca viene mal cuando vas con mochila, flotadores y media casa a cuestas.