El mar devuelve en Ons una moneda del reinado de Felipe IV y el informe la vincula a la actividad marítima histórica

Un paseo por la arena puede acabar, de vez en cuando, en viaje directo al siglo XVII. En la playa de As Dornas, en la isla de Ons, ha aparecido un maravedí acuñado en 1622, en pleno reinado de Felipe IV. La pequeña moneda, localizada en una zona intermareal dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, se considera un «testimonio valioso» de la circulación monetaria y de la actividad marítima histórica en la zona.

El hallazgo ha sido casual, pero el informe preliminar elaborado por la Dirección del Parque va bastante más allá de la simple curiosidad. Según esas conclusiones, la pieza confirma la presencia humana en Ons en época moderna y se relaciona directamente con la crisis monetaria del siglo XVII. Eso sí, aunque su valor económico es «reducido», su interés histórico está muy por encima de lo que cualquiera esperaría de una moneda perdida en la playa.

¿Qué se ha encontrado exactamente en la isla de Ons?

Lo descubierto en As Dornas no es una simple “moneda vieja”, sino un maravedí, una antigua moneda española acuñada en 1622 durante el reinado de Felipe IV. Se trata de una pieza de cobre, fechada con claridad en ese año gracias a los elementos visibles en su reverso y atribuida al periodo 1621-1665 en el que reinó este monarca.

La moneda se encontró en la playa de As Dornas, en la isla de Ons, dentro del entorno del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, en una zona intermareal. Es decir, en ese espacio que el mar cubre y descubre con las mareas y que, por lo tanto, funciona como un enorme “tamis” natural en el que pueden aparecer restos de distintas épocas.

¿Cómo pudo llegar la moneda a la playa de As Dornas?

El hallazgo ha sido descrito como «casual» por las fuentes de la Dirección del Parque que han trasladado el informe preliminar. No se trata de una excavación planificada ni de una búsqueda arqueológica específica, sino de una aparición puntual en la arena que ahora se está analizando con lupa. El propio informe baraja varias vías posibles para explicar cómo terminó el maravedí en esa zona intermareal de Ons:

Pérdida accidental de la moneda en su momento de uso. Arrastre de un pecio, es decir, restos de un naufragio. Movilización de sedimentos que la habrían desplazado hasta la playa actual.

Aunque no se puede precisar cuál de estos caminos fue el real, todas las opciones apuntan a algo importante: la pieza formó parte de la circulación monetaria ligada a la actividad marítima y al movimiento de personas en el entorno de Ons. De ahí que el informe hable de un «testimonio valioso» para entender cómo se utilizaba el dinero en la zona en época moderna.

¿Qué cuenta este maravedí de 1622 sobre la crisis monetaria del siglo XVII?

A simple vista, la moneda no impresiona por su aspecto. El informe describe un estado de conservación «muy deterioridado» y «con fuerte corrosión», con una pátina verde típica de las aleaciones de cobre «expuestas a ambientes marinos durante largos periodos». Sin embargo, pese al desgaste, todavía se distinguen elementos clave: en el anverso aparece un escudo central muy erosionado y, en el reverso, un castillo o motivo arquitectónico asociado al cuartel de Castilla junto a la fecha 1622. Para ordenar toda esta información técnica, el propio informe resume así las características esenciales de la moneda:

Dato Descripción Tipo de pieza Maravedí de cobre Año de acuñación visible 1622 Monarca en el poder Felipe IV (1621-1665) Elementos en el anverso Escudo central muy erosionado Elementos en el reverso Castillo o motivo arquitectónico del cuartel de Castilla y fecha 1622 Marca adicional Resello «VIII» Cronología del resello Característico de 1641-1642 Contexto económico Crisis monetaria del siglo XVII y conversión a piezas de 8 maravedís

El detalle que más peso tiene para la interpretación histórica es el resello «VIII». El informe lo identifica como característico de los realizados en 1641-1642, «cuando se resellaron monedas antiguas para convertirlas en piezas de 8 maravedís ante la crisis monetaria del siglo XVII». Por consiguiente, este pequeño objeto no solo habla de un pago o una compra concreta en 1622, sino también de las medidas que se tomaron años después para afrontar aquella crisis. Eso sí, que nadie se emocione demasiado: su valor económico actual es «reducido», así que no es precisamente el tesoro que va a arreglar la cuenta del banco… pero sí ayuda a entender mejor cómo funcionaba el dinero hace cuatro siglos.

¿Por qué es importante este hallazgo para la historia de Ons y del Parque Nacional?

Aunque la cantidad que representa este maravedí sea mínima, el informe preliminar subraya su interés histórico y su valor etnográfico. Se considera una prueba directa de la actividad humana en Ons en época moderna y un elemento relevante para la interpretación del patrimonio marítimo del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Este hallazgo encaja, además, con el contexto histórico que ya se conocía para la isla. Según recoge el informe, en aquel periodo existía un intenso tráfico marítimo entre puertos gallegos, puertos portugueses y rutas atlánticas, lo que implicaba la presencia continuada o estacional de marineros, pescadores y otros pobladores en Ons. El documento también recuerda la existencia de naufragios en el entorno del archipiélago, algo que cuadra con la posibilidad de que la moneda esté ligada a un barco perdido o a mercancías que nunca llegaron a destino.

En consecuencia, este maravedí actúa como una pieza más del puzle histórico de la isla. No es un hallazgo aislado, sino un indicio que se suma a lo que ya se sabe sobre la vida en Ons y sobre cómo el mar articulaba las relaciones comerciales, laborales y cotidianas en la zona en pleno siglo XVII.

¿Qué se hará ahora con la moneda y cómo puede aprovecharlo el visitante?

El informe preliminar ya marca los siguientes pasos oficiales: el maravedí se registrará en el inventario de bienes culturales del Parque. Este trámite administrativo, que puede sonar algo frío, es en realidad la forma de garantizar que el hallazgo queda documentado, protegido y controlado dentro del patrimonio gestionado por el Parque Nacional.

Además, se valorará su uso en materiales divulgativos. Esto quiere decir que la moneda podría incorporarse, por ejemplo, a contenidos explicativos sobre la historia del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia y sobre la actividad marítima de la isla de Ons en época moderna. Para el visitante corriente, por tanto, la utilidad práctica es clara: este tipo de descubrimientos terminará reflejándose en la información que el Parque ofrece para entender mejor qué se pisa cuando uno camina por la arena de As Dornas o se asoma al mar en Ons.

En definitiva, una moneda que ya no sirve para pagar nada se convierte, siglos después, en una herramienta para interpretar el territorio y su pasado. La playa devuelve así una pequeña pieza de la historia, y el Parque Nacional se encarga de que no vuelva a perderse, esta vez, entre las mareas del olvido.