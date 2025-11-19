El inesperado cierre del emblemático restaurante del chef David Rodríguez es oficial: baja la persiana tras 20 años

El cocinero David Rodríguez anuncia el cierre del emblemático local del barrio de Meaka y agradece el apoyo de clientes, amigos y trabajadores.

El restaurante Danako baja la persiana tras casi dos décadas en Meaka. Su fundador y chef, David Rodríguez, comunicó el cierre en una entrevista con Radio Irun, una decisión “muy inmediata” en la que ha primado la familia. El anuncio pone fin a una etapa marcada por la gastronomía cercana y el cariño del público.

La situación del restaurante Danako en Irun y los motivos del cierre empresarial

El nombre Danako nació de la unión de David, Naiara y Koldo y se convirtió en referencia local, especialmente en el mundo del pintxo vasco. Rodríguez recordó que atravesaron “momentos duros, una crisis, una pandemia…”, pero también construyeron una comunidad de clientes y amigos.

¿El cierre es definitivo? Sí. Danako cierra esta etapa y su chef lo despide con un mensaje de agradecimiento y una mirada serena al futuro. Como dijo el propio Rodríguez: “Hemos querido hacer un vídeo recordando lo que ha sido la historia del Danako… Es una pequeña despedida”.

Datos clave del cierre y la transición de Danako

Dato Información Local Restaurante Danako (Meaka, Irun) Trayectoria Casi 20 años Fundador y chef David Rodríguez Motivo principal La familia Anuncio Entrevista en Radio Irun Despedida Vídeo con la historia del local

En este sentido, el chef enfatizó que sobre la mesa puso “la familia y el restaurante” y decidió por la primera: “Era el momento de parar, de descansar la cabeza y recuperar la ilusión”.

La estrategia oficial de David Rodríguez: nueva etapa “cerca de casa” y vínculo con los pintxos

Rodríguez abrirá un nuevo capítulo profesional “cerca de casa”. Aunque Danako se despide, su espíritu culinario sigue vivo: “No me entra en la cabeza dejar de cocinar. Soy feliz cocinando y haciendo feliz a la gente mientras come”. Además, seguirá vinculado a la hostelería y a los concursos de pintxos, un entorno que define como “una familia de locos maravillosos”.

Decisión “muy inmediata” comunicada públicamente.

Apuesta prioritaria por la familia y el descanso mental.

Continuidad profesional en hostelería y concursos de pintxos.

Despedida agradecida a clientes, amigos y críticos: “nos ayudaron a ser mejores”.

Por este motivo, la salida se plantea ordenada y emotiva, con agradecimientos explícitos: “Gracias a los clientes, a los amigos y también a quienes nos criticaron”.

Impacto en Meaka e Irun: despedida emotiva y recuerdo de dos décadas de cocina

¿Qué queda ahora? Un legado. El propio chef lo resume con claridad: “La vida sigue. Danako cierra, pero los recuerdos y el cariño de la gente se quedan para siempre”. Y remata con una frase de esas que se te quedan: “Yo me quedo con la gente que nos ha cogido cariño y que se lleven un buen recuerdo de Danako”.