Terraza del restaurante Danako con mesas vacías y fachada exterior del local

El inesperado cierre del emblemático restaurante del chef David Rodríguez es oficial: baja la persiana tras 20 años

por

El cocinero David Rodríguez anuncia el cierre del emblemático local del barrio de Meaka y agradece el apoyo de clientes, amigos y trabajadores.

El restaurante Danako baja la persiana tras casi dos décadas en Meaka. Su fundador y chef, David Rodríguez, comunicó el cierre en una entrevista con Radio Irun, una decisión “muy inmediata” en la que ha primado la familia. El anuncio pone fin a una etapa marcada por la gastronomía cercana y el cariño del público.

La situación del restaurante Danako en Irun y los motivos del cierre empresarial

El nombre Danako nació de la unión de David, Naiara y Koldo y se convirtió en referencia local, especialmente en el mundo del pintxo vasco. Rodríguez recordó que atravesaron “momentos duros, una crisis, una pandemia…”, pero también construyeron una comunidad de clientes y amigos.

¿El cierre es definitivo? Sí. Danako cierra esta etapa y su chef lo despide con un mensaje de agradecimiento y una mirada serena al futuro. Como dijo el propio Rodríguez: “Hemos querido hacer un vídeo recordando lo que ha sido la historia del Danako… Es una pequeña despedida”.

Datos clave del cierre y la transición de Danako

DatoInformación
LocalRestaurante Danako (Meaka, Irun)
TrayectoriaCasi 20 años
Fundador y chefDavid Rodríguez
Motivo principalLa familia
AnuncioEntrevista en Radio Irun
DespedidaVídeo con la historia del local

En este sentido, el chef enfatizó que sobre la mesa puso “la familia y el restaurante” y decidió por la primera: “Era el momento de parar, de descansar la cabeza y recuperar la ilusión”.

La estrategia oficial de David Rodríguez: nueva etapa “cerca de casa” y vínculo con los pintxos

Rodríguez abrirá un nuevo capítulo profesional “cerca de casa”. Aunque Danako se despide, su espíritu culinario sigue vivo: “No me entra en la cabeza dejar de cocinar. Soy feliz cocinando y haciendo feliz a la gente mientras come”. Además, seguirá vinculado a la hostelería y a los concursos de pintxos, un entorno que define como “una familia de locos maravillosos”.

  • Decisión “muy inmediata” comunicada públicamente.
  • Apuesta prioritaria por la familia y el descanso mental.
  • Continuidad profesional en hostelería y concursos de pintxos.
  • Despedida agradecida a clientes, amigos y críticos: “nos ayudaron a ser mejores”.

Por este motivo, la salida se plantea ordenada y emotiva, con agradecimientos explícitos: “Gracias a los clientes, a los amigos y también a quienes nos criticaron”.

Impacto en Meaka e Irun: despedida emotiva y recuerdo de dos décadas de cocina

¿Qué queda ahora? Un legado. El propio chef lo resume con claridad: “La vida sigue. Danako cierra, pero los recuerdos y el cariño de la gente se quedan para siempre”. Y remata con una frase de esas que se te quedan: “Yo me quedo con la gente que nos ha cogido cariño y que se lleven un buen recuerdo de Danako”.

Deja un comentario