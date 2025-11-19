El inesperado cierre del emblemático restaurante del chef David Rodríguez es oficial: baja la persiana tras 20 años

El cocinero David Rodríguez anuncia el cierre del emblemático local del barrio de Meaka y agradece el apoyo de clientes, amigos y trabajadores.
El restaurante Danako baja la persiana tras casi dos décadas en Meaka. Su fundador y chef, David Rodríguez, comunicó el cierre en una entrevista con Radio Irun, una decisión “muy inmediata” en la que ha primado la familia. El anuncio pone fin a una etapa marcada por la gastronomía cercana y el cariño del público.
La situación del restaurante Danako en Irun y los motivos del cierre empresarial
El nombre Danako nació de la unión de David, Naiara y Koldo y se convirtió en referencia local, especialmente en el mundo del pintxo vasco. Rodríguez recordó que atravesaron “momentos duros, una crisis, una pandemia…”, pero también construyeron una comunidad de clientes y amigos.
¿El cierre es definitivo? Sí. Danako cierra esta etapa y su chef lo despide con un mensaje de agradecimiento y una mirada serena al futuro. Como dijo el propio Rodríguez: “Hemos querido hacer un vídeo recordando lo que ha sido la historia del Danako… Es una pequeña despedida”.
Datos clave del cierre y la transición de Danako
|Dato
|Información
|Local
|Restaurante Danako (Meaka, Irun)
|Trayectoria
|Casi 20 años
|Fundador y chef
|David Rodríguez
|Motivo principal
|La familia
|Anuncio
|Entrevista en Radio Irun
|Despedida
|Vídeo con la historia del local
En este sentido, el chef enfatizó que sobre la mesa puso “la familia y el restaurante” y decidió por la primera: “Era el momento de parar, de descansar la cabeza y recuperar la ilusión”.
La estrategia oficial de David Rodríguez: nueva etapa “cerca de casa” y vínculo con los pintxos
Rodríguez abrirá un nuevo capítulo profesional “cerca de casa”. Aunque Danako se despide, su espíritu culinario sigue vivo: “No me entra en la cabeza dejar de cocinar. Soy feliz cocinando y haciendo feliz a la gente mientras come”. Además, seguirá vinculado a la hostelería y a los concursos de pintxos, un entorno que define como “una familia de locos maravillosos”.
- Decisión “muy inmediata” comunicada públicamente.
- Apuesta prioritaria por la familia y el descanso mental.
- Continuidad profesional en hostelería y concursos de pintxos.
- Despedida agradecida a clientes, amigos y críticos: “nos ayudaron a ser mejores”.
Por este motivo, la salida se plantea ordenada y emotiva, con agradecimientos explícitos: “Gracias a los clientes, a los amigos y también a quienes nos criticaron”.
Impacto en Meaka e Irun: despedida emotiva y recuerdo de dos décadas de cocina
¿Qué queda ahora? Un legado. El propio chef lo resume con claridad: “La vida sigue. Danako cierra, pero los recuerdos y el cariño de la gente se quedan para siempre”. Y remata con una frase de esas que se te quedan: “Yo me quedo con la gente que nos ha cogido cariño y que se lleven un buen recuerdo de Danako”.