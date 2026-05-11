“No sé si debería sorprenderme” la confesión de Laurent Vargas sobre la crianza en España que muchos comparten

Una mujer reflexiona sobre la implicación de los padres en la crianza tras ver a varios hombres cuidando de sus hijos en Madrid. Su mirada muestra cómo algo cotidiano en España puede seguir resultando llamativo para quienes llegan de otros países.

La presencia de padres cuidando de sus hijos en parques, colegios o grupos escolares forma parte del día a día en España, aunque no siempre se percibe igual desde fuera. Laurent Vargas, colombiana que vive en Madrid desde hace casi cinco años, ha compartido una reflexión sobre una escena que, según cuenta, todavía le sorprende y le emociona.

La escena en un parque de Madrid que sorprendió a Laurent Vargas

“Cinco años voy a cumplir de vivir en Madrid siendo colombiana”, explica Laurent Vargas en una de sus publicaciones en TikTok. Aunque suele viajar cada año a su país, reconoce que hay situaciones cotidianas en España que le siguen llamando la atención.

Una de ellas la vivió en el parque del Retiro, al ver a varios padres jugando con sus hijos. “Me sigue enamorando de España lo que acabo de ver aquí en el parque”, afirma. Para ella, la imagen de “los papás con las niñas o los niños jugando con paciencia” resulta especialmente significativa.

La propia Vargas admite que esa reacción le genera una contradicción. “Es tan lindo y es tan bacano… pero no sé si debería enternecerme porque debería ser tan normal que no sé si debería sorprenderme”, comenta entre risas. ¿No debería ser lo habitual? Esa es, precisamente, la pregunta que deja abierta su testimonio.

La implicación de los padres en España abre una reflexión sobre la crianza

La reflexión de Vargas no se queda solo en una escena de parque. En su testimonio, compara lo que ve en España con ideas que, según explica, todavía están presentes en Colombia y en otros lugares.

“En mi país no podemos seguir diciendo que los hijos son de la mamá”, asegura. Y añade: “Porque no es así”. Con estas palabras, cuestiona una forma tradicional de entender los cuidados, en la que la madre aparece como principal responsable de la crianza.

También recuerda que al principio le resultaba extraño ver más padres que madres en determinadas rutinas escolares. “Para mí al principio era tan extraño ver más a los papás en el colegio que a las mamás, en la entrada, en la salida, en los grupos de WhatsApp”, señala.

Para entendernos, lo que para muchas familias puede ser una rutina sin más, para ella representa un cambio de mirada.

La igualdad en los cuidados todavía mantiene diferencias entre hombres y mujeres

Vargas recuerda el caso de un padre llamado Javi, muy implicado en las tareas, los viajes y el día a día de los niños. “Yo decía: ‘Parece una mamá, ¿no?’”, admite. Sin embargo, con el tiempo cambió esa percepción: “Después conocí muchos Javis más”.

Sus impresiones llegan en un contexto de transformación social. En España, la ampliación y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad en 2021 ha favorecido una mayor presencia de los hombres en los cuidados durante los primeros meses de vida.

No obstante, la igualdad todavía no es plena. Según un informe de Oxfam Intermón incluido en la información aportada, el 37,1% de las mujeres asume siempre o casi siempre el cuidado de los hijos e hijas, frente al 5,6% de los hombres.

La conclusión de Laurent Vargas resume esa tensión entre lo cotidiano y lo extraordinario: “Es una situación que me enamora… pero que no sé si debería sorprenderme”.