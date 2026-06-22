El BOE señala qué comunidades descansarán el miércoles 24 de junio por la festividad de San Juan

El calendario laboral de 2026 deja un descanso entre semana para los trabajadores de Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Varios municipios de España también han fijado San Juan como fiesta local.

El miércoles 24 de junio será festivo por San Juan en tres comunidades autónomas, según la relación de fiestas laborales publicada por la Dirección General de Trabajo en el Boletín Oficial del Estado. La fecha aparece marcada como fiesta autonómica en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, por lo que millones de trabajadores tendrán un día libre nada más empezar el verano.

Qué comunidades tienen festivo el 24 de junio por San Juan

San Juan será festivo autonómico en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. En el caso catalán, el calendario oficial de fiestas laborales para 2026 recoge el 24 de junio, miércoles, dentro de sus días festivos.

La Comunidad Valenciana también lo incluye en su calendario laboral de 2026 como día de San Juan. En Galicia, la Xunta fijó como festivos propios San Xosé, el 24 de junio por San Xoán y el Día Nacional de Galicia.

La celebración llega asociada a una de las noches más populares del verano. Las hogueras del 23 de junio son protagonistas en playas, plazas y calles, con especial arraigo en la Nit de Sant Joan, las Hogueras de Alicante y la Noite de San Xoán gallega.

Cómo queda el puente de San Juan al caer en miércoles

El festivo cae en miércoles, por lo que no genera un puente automático de fin de semana. Para alargar el descanso, los trabajadores que puedan solicitar vacaciones tendrían que pedir lunes y martes, o bien jueves y viernes.

Con dos días libres, el calendario permite enlazar cinco jornadas de descanso. Esta posibilidad dependerá siempre de la organización de cada empresa, del convenio colectivo y de las vacaciones disponibles de cada trabajador.

Qué ciudades también han elegido San Juan como fiesta local

Fuera de esas tres comunidades, varios ayuntamientos han elegido el 24 de junio como uno de sus dos festivos locales. Es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebra San Juan Bautista y las fiestas fundacionales de la ciudad.

También figura como festivo local en Albacete, Almería, Badajoz y León. En Albacete, el boletín provincial fija el 24 de junio y el 8 de septiembre como fiestas locales. En Almería, el BOJA recoge el 24 de junio y el 29 de agosto. En Badajoz, el Ayuntamiento aprobó el 24 de junio como día de San Juan, y en León el BOP provincial marca San Juan y San Froilán como fiestas locales.

En Baleares, Ciutadella también tendrá festivo el 24 de junio por San Juan, una fecha ligada a una de las celebraciones más conocidas de Menorca. El calendario laboral balear incluye esa jornada como fiesta local en el municipio.

En el caso de Soria capital, el boletín provincial no fija el 24 de junio como festivo local en 2026, sino el 25 de junio y el 2 de octubre.

El calendario laboral español cuenta con 14 festivos al año: 12 de ámbito estatal o autonómico y dos de carácter local, elegidos por cada ayuntamiento.