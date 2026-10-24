El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Valencia) convoca 3 plazas fijas de peón municipal: solo pide certificado de escolaridad y carné B

El BOE activó las solicitudes desde el 22 de octubre tras ampliarse la convocatoria. Aprobar el primer examen también permite acceder a la bolsa de trabajo.

La Pobla de Farnals, en Valencia, convoca tres plazas fijas de peón de oficios múltiples, con certificado de escolaridad o equivalente y permiso B. El BOE del 21 de octubre de 2026 abre las solicitudes desde el día siguiente, durante veinte días hábiles. El proceso incorpora una plaza a las dos reguladas inicialmente en mayo. Además del empleo fijo, ofrece otra posibilidad: entrar en la bolsa municipal si se supera el primer ejercicio de la oposición.

La ampliación incorpora una plaza y mantiene el concurso-oposición

Las bases publicadas el 20 de mayo regulaban dos puestos de personal laboral fijo, a jornada completa, correspondientes a la oferta de empleo de 2023. El Ayuntamiento acordó añadir una plaza de la oferta de 2026 el pasado 30 de septiembre. La ampliación apareció en el boletín provincial del 16 de octubre y el BOE confirma ahora tres vacantes. El aumento es del 50 % respecto a las dos iniciales. Esta secuencia explica por qué el documento original conserva aquella cifra sin que el anuncio estatal esté ofreciendo solamente dos puestos.

La selección es de turno libre mediante concurso-oposición, dentro de agrupaciones profesionales. Pese a esa clasificación, las bases exigen expresamente certificado de escolaridad o equivalente y carné B. No sería correcto anunciar acceso sin estudios ni trasladar automáticamente los requisitos de otros puestos municipales de peón. También se requieren las condiciones de nacionalidad, capacidad y habilitación habituales en las bases, y al menos dieciséis años. Cumplir esa edad no sustituye la obligación del permiso de conducción. Los requisitos deben reunirse al terminar las solicitudes y mantenerse durante el proceso.

El ejercicio práctico vale el doble que la prueba de conocimientos

La oposición alcanza sesenta puntos y tiene dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. El primero incluye veinte preguntas y cinco de reserva, con cuatro respuestas posibles y una correcta. Dura sesenta minutos y exige diez puntos sobre veinte. Las respuestas en blanco no restan; los errores se descuentan mediante la fórmula de las bases. La prueba aborda el programa de conocimientos del puesto. Aprobarla tiene un efecto adicional: permite acceder a la bolsa, aunque después no se alcance la puntuación necesaria para lograr una de las contrataciones fijas.

El segundo ejercicio evalúa tareas mediante supuestos escritos, orales o trabajos prácticos. Puede incluir preguntas y manejo de herramientas o materiales. El tribunal determina su duración según la dificultad, con un máximo de dos horas. Se necesitan veinte puntos sobre cuarenta. Por tanto, esta prueba representa dos tercios del máximo de la oposición y el 40 % de todo el proceso. Se valoran planificación, tiempo, materiales, ergonomía, resultado y respuestas. Entre las funciones aparecen apoyo al mantenimiento de edificios y vías públicas, junto con trabajos de fontanería, jardinería, pintura o electricidad.

La experiencia pública y privada no recibe la misma puntuación

Tras superar ambos ejercicios se abre el concurso, con un máximo de cuarenta puntos. La experiencia aporta hasta veinte. Los servicios públicos como personal laboral fijo en agrupaciones profesionales suman 2,4 puntos por año, con jornada mínima de veinte horas semanales. La experiencia privada admitida obtiene 0,60 puntos por año y exige cumplir las condiciones de funciones, categoría y jornada del baremo. Dos años completos darían 4,8 puntos en el primer supuesto y 1,2 en el segundo. Es una diferencia de cuatro veces, sin que los méritos puedan compensar suspender un examen.

También puntúan titulaciones relacionadas, formación, conocimientos de valenciano, otros idiomas comunitarios y carnés profesionales admitidos. Los cursos deben tener al menos quince horas para entrar en la escala prevista. La documentación de méritos se presenta en el plazo específico de diez días hábiles que se abra después de la oposición. Para el sector privado se exige contrato y resumen de vida laboral; obtener la vida laboral ayuda a preparar esa acreditación. Los servicios en otras administraciones requieren certificado del órgano competente. El Ayuntamiento incorpora de oficio los servicios prestados en la propia entidad.

La solicitud usa el anexo oficial y la bolsa requiere vigilar el correo

La instancia debe ajustarse obligatoriamente al anexo I y dirigirse a la Alcaldía. Se presenta en la sede electrónica municipal o por las vías de registro previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Debe acompañarse de copia del DNI o pasaporte y justificante de la tasa. Las bases remiten el importe a la ordenanza vigente, sin fijar una cantidad en el documento. Las adaptaciones necesarias por discapacidad deben solicitarse. Después se publicarán las listas provisionales, con diez días hábiles para subsanar los defectos que permitan corrección.

La bolsa ordenará a los participantes por puntuación, siempre que hayan superado el primer ejercicio. Sustituirá las anteriores vinculadas a estos puestos y seguirá vigente hasta su derogación o reemplazo por otra nueva. Cuando exista una necesidad, las bases prevén comunicarla por correo electrónico y conceder cinco días hábiles para aceptar. Se contrata a quien acepte y tenga mayor puntuación. La inclusión no garantiza una incorporación inmediata.

Antes de registrarse pueden consultarse las bases completas, la ampliación a tres puestos y el anuncio del BOE.