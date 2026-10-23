El Ayuntamiento busca 2 conserjes para trabajar en el teatro municipal de Canet de Mar (Barcelona): requisitos y cómo enviar el CV

Las plazas de conserje de Canet de Mar admiten solicitudes desde el 21 de octubre. La selección incluye examen, méritos y catalán A1.

El Ayuntamiento de Canet de Mar publica este 20 de octubre de 2026 la convocatoria de dos plazas fijas de conserje de teatro. El anuncio del BOE activa las solicitudes desde mañana, 21 de octubre, hasta el 9 de noviembre. Se exige certificado de escolaridad, estudios primarios o equivalente. Una plaza tiene jornada completa de 35 horas; la otra, 21 horas de viernes a domingo. Las bases combinan oposición, méritos y una bolsa de trabajo.

Las plazas de conserje de Canet de Mar tienen horarios diferentes

Los dos puestos pertenecen al subgrupo AP y tendrán relación laboral fija con el Ayuntamiento. Las bases oficiales del BOPB distinguen una jornada de 35 horas, distribuida de martes a domingo. La plaza parcial contempla 21 horas de viernes a domingo. Esa dedicación equivale al 60 % de la jornada completa de la convocatoria, según el cálculo de dividir 21 entre 35. Las retribuciones se remiten a la relación municipal de puestos y los acuerdos aplicables, sin fijar una cifra salarial cerrada.

El trabajo incluye apoyo a montajes, ensayos y funciones, logística de decorados y mantenimiento de equipos escénicos. También comprende tareas auxiliares de carpintería o electricidad, atención al público y actuaciones relacionadas con la seguridad del teatro. Por tanto, el contenido técnico pesa tanto al preparar las pruebas como al valorar la disponibilidad horaria. Frente a otras oposiciones con la ESO, aquí basta la escolaridad indicada. Eso no elimina las pruebas ni convierte el proceso en una contratación mediante currículum.

La escolaridad permite participar y el catalán puede acreditarse con una prueba

La convocatoria exige certificado de escolaridad, estudios primarios o una titulación equivalente. Los títulos extranjeros requieren la acreditación correspondiente de convalidación u homologación. También se pide catalán A1 y castellano de nivel intermedio para aspirantes sin nacionalidad española. Quienes acrediten documentalmente el nivel lingüístico exigido o uno superior quedan exentos del ejercicio correspondiente. El resto debe superar la prueba prevista. Además, se aplican los requisitos generales municipales y la capacidad funcional necesaria para desempeñar las tareas del puesto.

Las condiciones deben cumplirse al terminar el plazo de solicitudes. La instancia debe acompañarse de identificación, título académico, acreditación de catalán, currículum actualizado y relación normalizada de méritos. Las bases contemplan derechos de examen y exenciones para personas desempleadas, jubiladas y quienes acrediten la discapacidad prevista legalmente. La exención requiere justificar la circunstancia correspondiente. Si se tramita electrónicamente, Recursos Humanos enviará el documento de pago por correo electrónico. Las bases prevén abonarlo dentro de los diez días hábiles posteriores a su emisión.

El examen suma 40 puntos y los méritos se presentan después de aprobar

La prueba teórica y práctica contiene dos partes. La primera es un cuestionario escrito sobre el temario y las funciones, con treinta minutos y un máximo de veinte puntos. La segunda exige realizar uno o varios trabajos prácticos durante sesenta minutos y aporta otros veinte puntos. Las partes no son eliminatorias entre sí, pero su suma debe alcanzar veinte puntos. El programa reúne seis temas generales y siete específicos. Incluye organización administrativa, instalaciones teatrales, control de accesos, riesgos y planes de emergencia.

Solo las personas aptas pasan a la valoración de méritos, con cinco días hábiles para aportar sus justificantes tras publicarse el último ejercicio. La experiencia privada comparable puntúa 0,05 por mes completo, hasta tres puntos; la pública correspondiente, 0,10, hasta cuatro. Se exige una vida laboral expedida dentro del mes anterior al cierre de solicitudes, además del contrato o certificado correspondiente. La vida laboral por SMS facilita obtener el informe, pero no sustituye esos documentos adicionales. También se valoran formación, catalán superior y otros méritos previstos.

El plazo comienza el 21 de octubre y termina el 9 de noviembre

El BOE del 20 de octubre establece veinte días naturales desde el siguiente a su publicación. El cómputo incluye fines de semana y conduce al 9 de noviembre. Las solicitudes utilizan el modelo municipal dirigido a la Alcaldía, disponible en la oficina de atención ciudadana y la web del Ayuntamiento. Deben registrarse mediante las vías admitidas en las bases. La documentación incompleta puede subsanarse en el plazo concedido, pero dejar pasar ese requerimiento supone quedar fuera del procedimiento.

El tribunal podrá realizar una entrevista de hasta dos puntos para aclarar los valores profesionales aportados. Las personas seleccionadas tendrán un periodo de prueba de dos meses, con las excepciones recogidas para servicios previos. Quienes superen el proceso y no obtengan plaza integrarán una bolsa de dos años. Los llamamientos se comunicarán por correo electrónico y deberán responderse en dos días hábiles. Por eso es necesario mantener actualizados los datos de contacto. Estar en la bolsa no garantiza una contratación: dependerá de las necesidades municipales.