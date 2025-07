Confirmado: la Seguridad Social ‘regala’ hasta cuatro años de cotización a quienes acumulen 25 años de experiencia laboral

Un nuevo mecanismo permite cubrir los meses sin empleo para que la pensión no se resienta: podrán beneficiarse quienes presenten lagunas en su vida laboral y acrediten 25 años trabajados.

La jubilación preocupa cada vez a más trabajadores. Y no es para menos: la edad ordinaria ya roza los 67 años si no se superan los 38 de carrera profesional. Con este horizonte, la Seguridad Social ha puesto en marcha la integración de lagunas, una fórmula que suma meses cotizados de forma ficticia cuando en la vida laboral aparecen huecos sin aportar. El objetivo es claro: impedir que una pensión se reduzca solo porque hubo etapas de desempleo o inactividad.

La clave está en los 300 meses (25 años) que desde 2025 se analizan para calcular la prestación. Si en ese periodo existen meses sin alta, el sistema introduce bases de cotización mínimas como si se hubiera trabajado. ¿El límite? Hasta 48 meses se cubren al 100 % con la base mínima vigente para un empleado de 18 años, que en 2025 se sitúa en 1.323 euros. ¿Tienes más huecos? Tranquilo, porque los posteriores también cuentan, aunque al 50 % de esa base.

Requisitos y colectivos que se benefician de estos meses ficticios de cotización

La medida está pensada para quienes han alternado contrataciones y parones. Personas con contratos temporales, cuidadoras que dejaron el empleo durante un tiempo o profesionales que sufrieron un periodo prolongado de paro encajan en este perfil. Basta con acreditar al menos 25 años de cotización efectiva para activar la integración cuando llegue el momento de jubilarse. ¿Te reconoces en uno de estos casos?

No obstante, hay una excepción importante: si la empresa incumplió su obligación de cotizar, no se considera laguna, sino infracción. En ese supuesto, la Administración no compensará los meses omitidos y podría sancionar al empleador.

Bases mínimas y porcentajes aplicados por la Seguridad Social en cada tramo sin cotizar

Antes de avanzar, conviene tener claros los números:

Tramo de meses sin cotización Base que se aplica por mes Porcentaje aplicado Primeros 48 meses 1.323 € 100 % Resto de meses hasta completar 300 661,50 € 50 %

Gracias a esta tabla se aprecia cómo la integración amortigua el golpe de los periodos sin empleo. De ahí que resulte especialmente valiosa para quienes han enlazado contratos parciales o de corta duración.

Pasos para solicitar la integración de lagunas presencialmente o desde la sede electrónica

Llegado el momento de jubilarte, el trámite es sencillo:

Historia laboral actualizada, descargada desde Import@ss o solicitada en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Una vez reunido el documento (el único imprescindible), existen dos vías. Por un lado, la sede electrónica, donde basta acceder con Cl@ve o certificado digital, iniciar la solicitud de pensión y verificar que el cálculo incluye la integración de lagunas. Por otro lado, la vía presencial: pides cita previa, presentas la historia laboral y el funcionario comprueba de oficio los meses vacíos, incorporando las bases que correspondan.

Posteriormente, el organismo emite la resolución con la cuantía definitiva. Si detectas errores, puedes presentar una reclamación previa en el plazo de 30 días hábiles; por consiguiente, mantén copias de toda la documentación.

En resumen, la integración de lagunas se revela como un salvavidas para carreras intermitentes. Permite sumar hasta cuatro años de cotización sin haber trabajado realmente y, además, suaviza el impacto de cada mes adicional aplicando el 50 % de la base mínima. Por tanto, revisar la vida laboral cuando se acerque la jubilación es más importante que nunca. ¿Vas a dejar escapar estos meses que la Seguridad Social está dispuesta a regalarte?