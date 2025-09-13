Banco Santander necesita vender miles de casas y pisos: precios desde 20.700 euros

En un mercado exigente, Altamira, la plataforma inmobiliaria vinculada a Banco Santander, vuelve a poner el foco en las oportunidades para presupuestos ajustados. La selección que repasamos a continuación incluye viviendas, tanto casas como pisos, desde 20.700 € (impuestos no incluidos), algunas listas para entrar a vivir y otras que piden reforma. En Altamira Inmuebles se pueden encontrar una gran selección de casas y pisos.

Por ello, a día de hoy, cuentan con más de 15.000 inmuebles disponibles, tanto de segunda mano como de obra nueva. Todos están preparados para formalizar la operación y comenzar a disfrutarlos cuanto antes. A continuación mostramos algunos de ellos.

Casa en La Puebla de Montalbán (Toledo), 20.700 €

En calle Norte, nº 8. Casa de pueblo a 30 minutos de Toledo, ubicada dentro de un patio de cuatro viviendas. 68 m² distribuidos en salón, cocina, baño y dormitorio; requiere reforma. Cerca de tiendas, colegio, parada de autobús y centro de salud.

Piso en Mota del Cuervo (Cuenca), 24.000 €

En calle Mesas, nº 26. 67,08 m² distribuidos en 2 dormitorios, salón‑comedor, cocina y 2 baños. A la entrada del municipio, próximo al Museo de la Alfarería. La oferta indica “sin comisiones”.

Piso en Cebreros (Ávila), 40.000 €

En calle J, nº 1, primera planta. 69 m² construidos con 3 dormitorios y 1 aseo. Dispone de calefacción e instalación de climatización. En Cebreros, uno de los municipios corazón del Valle del Tiétar: entorno natural y servicios a mano. La comercializadora indica financiación excepcional para la compra; consulte condiciones en Altamira.

Casa en Corral de Almaguer (Toledo), 31.000 €

En calle Real, nº 150. Vivienda de 126 m² distribuidos en dos plantas independientes con salón‑comedor, cocina, 3 dormitorios, 1 baño y patio con acceso desde planta baja. Necesita reforma integral, lo que la convierte en una opción clara de inversión.

Piso en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), 47.500 €

En Av. del Carmen, nº 63, 1ª planta de edificio seminuevo. 74 m² con 2 dormitorios, salón‑comedor, cocina, baño y terraza. Ubicación céntrica: colegios, instituto, centro de salud, mercadillo, supermercados, Museo Etnográfico y comercios a pie.

Es evidente que el mercado inmobiliario se vuelve cada vez más complejo, una situación que todos conocemos. Del mismo modo, no sorprende que para muchos jóvenes resulte cada vez más complicado dar el paso de independizarse y comenzar una vida propia. Es por ello, que con estos precios de los pisos y casas que puedes encontrar en el portal inmobiliario de Altamira, es posible tener opciones de comenzar una nueva etapa con tu propio hogar.