Atresmedia debe indemnizar con 50.000 euros a la socorrista de «la he liado parda» por reutilizar su imagen

La Audiencia de Madrid amplía la condena por el uso de su imagen y voz. El consentimiento para la entrevista original tenía límites.

Aceptar una entrevista no significaba autorizar años de reutilización de su imagen y su voz. La Audiencia Provincial de Madrid elevó a 50.000 euros la indemnización a la socorrista de «la he liado parda». La sentencia es del 5 de mayo de 2026 y trascendió en julio. El caso aborda los límites de un consentimiento prestado en 2008. Entonces explicó un incidente en una piscina de San Sebastián de los Reyes.

La entrevista de 2008 terminó reproducida durante años

La grabación se realizó después de un incidente químico que obligó a desalojar a vecinos del edificio. Su explicación se difundió en televisión y acabó circulando masivamente por internet. Según la cobertura de Cadena SER, esa exposición tuvo consecuencias personales y laborales. La mujer aportó documentación sobre los perjuicios sufridos y reclamó una compensación.

Cinco Días sitúa en noviembre de 2021 su petición a Atresmedia para retirar las imágenes. La conciliación posterior terminó sin acuerdo y el conflicto llegó a los tribunales. La afectada reclamó 300.000 euros. La cantidad concedida fue inferior porque el tribunal no atribuyó al grupo toda la repercusión de aquella difusión.

La sentencia diferencia el derecho al honor y la propia imagen

La sentencia 162/2026 fue dictada por la Sección Octava de la Audiencia madrileña. Mantiene la vulneración del honor en dos grabaciones y aprecia lesión de la propia imagen en nueve. También ordena retirar las publicaciones afectadas de las plataformas del grupo. El fallo incluye intereses y contempla un eventual recurso de casación.

La distinción tiene consecuencias: una reproducción puede vulnerar el derecho a la imagen aunque no se declare ofensiva para el honor. El consentimiento debe examinarse según el uso autorizado. La popularidad sobrevenida de una frase no equivale a una autorización ilimitada para explotar la identidad de quien la pronunció.

Qué protege la ley cuando una persona aparece en un vídeo

La Ley Orgánica 1/1982 protege el honor, la intimidad y la propia imagen. Regula las intromisiones ilegítimas y contempla excepciones vinculadas, entre otras circunstancias, al interés público. Por eso, no toda publicación requiere la misma respuesta judicial. Deben valorarse el contexto, la finalidad y los derechos que concurren.

La norma permite solicitar el cese de la intromisión, prevenir nuevas publicaciones ilícitas y reclamar daños. La compensación moral se determina atendiendo a las circunstancias y a la gravedad de la lesión. También puede valorarse la audiencia alcanzada. Los 50.000 euros corresponden a este caso y no fijan una tarifa para cualquier vídeo viral.