Adiós cucarachas: las mejores plantas para repeler a estos insectos y disfrutar de un hogar más limpio y fresco

Con la ventana abierta para que corra el aire y el ventilador a tope, lo último que uno espera ver es una cucaracha paseándose por la encimera. Sin embargo, verano tras verano, estos insectos se cuelan en cocinas, baños y sótanos como si hubieran firmado una hipoteca conjunta con nosotros. De ahí que, entre helados derretidos y barbacoas improvisadas, el susto marrón con antenas sea un clásico de la temporada estival.

El calor, la humedad y ese “pique‑ni‑pique” de restos orgánicos tras una cena rápida les ponen la alfombra roja. Además, al ser ectotermos, es decir, dependen de la temperatura ambiente para activar su cuerpo, disparan su metabolismo y procrean a toda velocidad cuando el termómetro sube. Total, que la fiesta veraniega les viene de lujo… a menos que les plantemos (literalmente) cara.

¿Por qué las cucarachas se multiplican justo cuando sube el calor?

Lo primero es entender el fenómeno. Las altas temperaturas y la humedad convierten al hogar en un spa gratuito para cucarachas. En esos ambientes encuentran agua, comida y rincones oscuros donde reproducirse sin trabas. Por si fuera poco, la costumbre estival de dejar puertas y ventanas abiertas funciona como invitación VIP para que entren desde patios, desagües o jardines.

En otro sentido, estos insectos son ectotermos: su actividad depende de la temperatura exterior. Con el calor ganan energía, aceleran la digestión y ponen más huevos en menos tiempo. Así, lo que en invierno era un huésped ocasional, en julio puede convertirse en una plaga en tiempo récord.

¿Qué plantas sirven de repelente natural contra las cucarachas?

Antes de llenar el carrito con aerosoles caros, conviene saber que ciertas plantas desprenden aromas insoportables para estos visitantes indeseados. Son soluciones ecológicas que complementan, no sustituyen, la limpieza exhaustiva y el sellado de rendijas:

Laurel: Hojas secas en despensas, bajo el fregadero o detrás del frigorífico mantienen a raya a los insectos sin esfuerzo diario.

Lavanda: En maceta o en saquitos de flores secas, perfuma armarios y cajones mientras espanta cucarachas con su fragancia relajante.

Menta: Fácil de cultivar en la cocina; su olor (o una infusión pulverizada en zócalos) resulta insoportable para las plagas.

Citronela: Famosa por ahuyentar mosquitos, también desconcierta los receptores sensoriales de las cucarachas; funciona en maceta o en aceite esencial.

Estas cuatro aliadas verdes no necesitan abonos exóticos ni riegos complicados. Basta con colocar las macetas en zonas luminosas o repartir hojas secas en puntos estratégicos para reforzar la protección.

Pasos rápidos para blindar la casa sin productos tóxicos

En primer lugar, limpia a fondo encimeras, desagües y suelos: sin restos de comida, las cucarachas pierden el interés. A continuación, sella grietas y rendijas con masilla o silicona, sobre todo en paredes húmedas y juntas de azulejos, para cortarles la ruta de acceso.

Posteriormente, combina estas medidas con las plantas mencionadas: distribuye laurel en la despensa, menta en la ventana del baño, lavanda en los armarios y una maceta de citronela en la terraza. De esta manera crearás una barrera aromática que incomoda a los insectos, pero deja tu casa con aroma a verano y sin rastro de químicos agresivos.

Por consiguiente, mantener a las cucarachas fuera no exige pagar fortunas ni rociar cada esquina de insecticida. Con constancia, algo de bricolaje ligero y un puñado de plantas estratégicas, el hogar permanece fresco, perfumado y, lo más importante, libre del susto marrón con antenas.