Cuáles son los bancos que pagarán antes la pensión de abril de 2026 y qué día lo harán

Aunque la Seguridad Social abona la pensión a mes vencido, la mayoría de bancos adelantará el ingreso entre el 22 y el 27 de abril. La fecha oficial será el lunes 4 de mayo, pero muchas entidades lo ingresarán antes para que los pensionistas dispongan del dinero varios días antes.

Los pensionistas vuelven a mirar el calendario este mes para saber cuándo tendrán disponible su pensión. Y no es para menos. Aunque la Tesorería General de la Seguridad Social paga a mes vencido, en abril de 2026 la nómina no se emitirá hasta el lunes 4 de mayo, ya que el día 1 es festivo nacional y el 2 y 3 caen en fin de semana.

El adelanto, eso sí, ya es una práctica habitual en buena parte de la banca. Gracias a la cuenta única centralizada de la TGSS, las entidades conocen con antelación qué clientes cobrarán y qué cantidad recibirán, por lo que pueden anticipar el pago sin asumir riesgo de descubierto.

Fecha de cobro de las pensiones en abril de 2026 según cada banco

La Seguridad Social cumple con el calendario oficial al transferir los fondos el 4 de mayo, pero los bancos pueden ingresar ese dinero antes. ¿Quieres saber qué día te tocará según tu entidad? Ojo, porque puede haber pequeñas variaciones.

Antes de ver todas las fechas, conviene recordar que estas son estimaciones y que el ingreso efectivo depende de cada banco.

Banco Fecha estimada de cobro Bankinter Miércoles 22 de abril Unicaja Miércoles 22 de abril Banco Santander Jueves 23 de abril CaixaBank Viernes 24 de abril Ibercaja Viernes 24 de abril Banco Sabadell Viernes 24 de abril Cajamar Viernes 24 de abril BBVA Sábado 25 de abril, disponible el lunes 27 ING Sábado 25 de abril, disponible el lunes 27 Kutxabank Sábado 25 de abril, disponible el lunes 27 Abanca Lunes 27 de abril, si cumple los requisitos de adelanto

Si tu banco no aparece en esta relación, lo habitual es que el ingreso llegue en torno al día 25 o, como muy tarde, entre el 1 y el 4 de mayo. En España se abonan 10,4 millones de pensiones contributivas a 9,4 millones de beneficiarios, con una nómina mensual que supera los 14.000 millones de euros. La pensión media del sistema se sitúa en 1.367,4 euros y cerca del 73% del gasto corresponde a jubilación.

Estas son las formas que contempla la Seguridad Social para cobrar la pensión

La vía más frecuente es el ingreso en cuenta bancaria, ya sea en cuenta corriente o libreta de ahorro, y puede ser individual o compartida con un familiar. Pero no es la única opción. ¿Sabías que hay hasta tres formas reconocidas para cobrar esta prestación? Estas son las modalidades previstas:

Ingreso en cuenta de banco, caja rural o cooperativa de crédito.

Gestión mediante graduado social colegiado, con consentimiento expreso del pensionista y de la entidad financiera.

Pago a través de administradores de residencias de la Seguridad Social para personas que viven en centros del sistema.

En cualquier caso, lo importante es tener claro que la fecha depende del banco y no de la Seguridad Social. Por eso conviene revisar cada mes el calendario concreto de la entidad antes de organizar recibos, pagos o domiciliaciones. Más vale echarle un vistazo a tiempo que llevarse una sorpresa de última hora.