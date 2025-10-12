Adiós a la lotería: este hombre ganó un millón de euros y lo perdió casi todo en fiestas hasta acabar en el hospital

La hospitalización se convirtió en un punto de inflexión y en una “llamada de atención” para su salud. El caso, ocurrido en Mattishall (Norfolk, Inglaterra), muestra cómo un premio puede cambiarlo todo… para bien y para mal.

El protagonista es Adam López, conductor de montacargas. En julio descubrió que uno de los cinco billetes de lotería comprados por cinco libras había sido el ganador. Su saldo pasó de 12,40 libras a 1.000.012,40 (más de 1,15 millones de euros). Al principio mimó a los suyos; después llegaron tres meses de fiestas, dejó su trabajo y terminó en el hospital por una embolia pulmonar bilateral. “Me equivoqué”, admite ahora.

Quién es Adam López y cómo un rasca de Lotería cambió todo desde julio

Adam, de 39 años, residía en Mattishall y trabajaba como conductor de montacargas. El billete lo compró en una tienda de la esquina, cerca de Norwich. Aquella tarjeta rasca y gana transformó su economía al instante.

La reacción fue comprensible: ilusión, regalos y planes. No obstante, el giro fue rápido. ¿Qué harías tú con un premio así? Él optó por disfrutar con los suyos y reservar parte para el futuro, aunque el balance final no fue el esperado.

Cómo gastó el premio de la Lotería y por qué dejó su trabajo arrepentido

Primero llegaron los detalles familiares: Range Rovers para él y para su madre y un viaje a Barbados. Después, la celebración se desbocó. Durante tres meses, la fiesta fue la norma y el empleo quedó atrás. Con el tiempo, reconoce que fue un error. “Fue una desconexión total con la vida que llevaba”.

Antes de seguir, estas son las claves del caso en un vistazo breve:

Premio de 1.000.012,40 libras tras comprar cinco billetes.

Regalos familiares y viaje; luego tres meses de fiestas continuas.

Decidió dejar su trabajo y hoy lo lamenta.

Acabó hospitalizado por una embolia pulmonar bilateral.

En consecuencia, el relato pasa de la euforia a la alerta sanitaria. De ahí que su testimonio invite a la prudencia: celebrar sí, pero con cabeza.

Consecuencias para su salud: embolia pulmonar bilateral tras meses de excesos

La secuencia terminó con una ambulancia rumbo al hospital universitario de Norfolk y Norwich. El diagnóstico: embolia pulmonar bilateral a partir de un coágulo en la pierna que viajó a los pulmones. López recuerda la imposibilidad de caminar y de respirar, y el impacto de las sirenas camino al centro médico. Aquella “llamada de atención” le hizo parar en seco.

Por lo tanto, el premio que abrió puertas también evidenció límites. ¿Dónde se traza la línea entre celebrarlo y perder el rumbo? No hay respuestas únicas, pero su experiencia aporta señales claras.

Para ordenar lo ocurrido, esta tabla resume los hechos y los datos más relevantes de la historia:

Aspecto Dato clave Fecha del premio Julio Saldo bancario De 12,40 a 1.000.012,40 libras Compras iniciales Range Rovers para él y su madre Viaje familiar Barbados Periodo de fiestas Tres meses Situación laboral Dejó su trabajo Diagnóstico Embolia pulmonar bilateral Hospital Universidad de Norfolk y Norwich

Además, su reflexión final es contundente: el dinero no pesa cuando se viaja en la parte trasera de una ambulancia. Por consiguiente, la enseñanza es doble: disfrutar sí, pero sin arriesgar la salud; y, en paralelo, asesorarse para planificar el futuro y no quemar etapas. En palabras del propio protagonista, “Me equivoqué”, y esa frase resume el aprendizaje.

En definitiva, la historia de Adam López es un recordatorio cercano y humano. La suerte puede llamar a la puerta, pero mantener los pies en el suelo sigue siendo la mejor inversión.