Abren las solicitudes para las becas de 1.000 euros destinadas a residentes de Enfermería en Córdoba

Las becas EIR de Córdoba admiten solicitudes desde el 22 de octubre. También pueden pedirlas residentes que hayan terminado su especialidad durante 2026.

Las becas EIR de Córdoba abren este 22 de octubre con ayudas de hasta 1.000 euros para rotaciones externas. El Colegio Oficial de Enfermería publicó ayer su primera convocatoria, financiada con 4.000 euros de presupuesto propio. El plazo termina el 1 de diciembre de 2026. Las estancias ya finalizadas pueden entrar, siempre que cumplan las fechas exigidas. Haber completado la residencia este año tampoco excluye automáticamente a quien solicite la ayuda.

Las becas EIR de Córdoba exigen colegiación y una estancia mínima de treinta días

La convocatoria se dirige a personas colegiadas en Córdoba y al corriente de sus obligaciones cuando presentan la solicitud. Deben haber cursado durante 2026 un programa oficial de formación sanitaria especializada en Enfermería. La rotación tiene que corresponder a esa formación y contar con la autorización del órgano competente. Estos requisitos diferencian la ayuda de las becas para prácticas universitarias. Ser estudiante del grado de Enfermería o trabajar como enfermero sin cumplir esas condiciones no basta para concurrir.

La estancia debe durar al menos treinta días y desarrollarse en un centro distinto del habitual de formación. El apartado de beneficiarios exige haberla terminado entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2026. Esa fecha final también limita las rotaciones que todavía estén en curso o previstas al solicitar la beca. Quienes terminaron la residencia durante 2026 pueden participar si realizaron la rotación durante su etapa de especialización. Una actividad posterior, ya fuera de ese periodo formativo, no cumple esa condición.

Los mil euros son un máximo y solo cubren gastos pendientes de financiación

La ayuda puede financiar desplazamiento, alojamiento y manutención directamente relacionados con la rotación. Cada persona presenta una única solicitud para una sola estancia y solo puede recibir una beca. La cantidad concedida nunca debe superar los gastos admitidos, justificados y todavía no cubiertos por otras fuentes. Por eso, recibir otra financiación parcial no impide necesariamente participar. La incompatibilidad aparece cuando otra ayuda ya paga íntegramente los mismos gastos. Debe declararse tanto la financiación solicitada como la concedida para esa rotación.

Un ejemplo permite calcular el límite: una estancia con 1.400 euros de gastos admitidos y 600 euros ya financiados deja 800 euros pendientes. En ese supuesto, la beca colegial no podría alcanzar los 1.000 euros máximos. El presupuesto total de 4.000 euros tampoco equivale necesariamente a cuatro beneficiarios: dependerá de las cuantías adjudicadas. La selección ordena los proyectos por puntuación hasta agotar los fondos. Presentar una solicitud válida dentro de plazo permite participar, pero no garantiza obtener la ayuda ni cobrar el máximo.

El proyecto pesa más que el currículum y un destino extranjero no suma automáticamente

El baremo asigna hasta cien puntos repartidos entre cinco bloques. El programa formativo aporta treinta; el impacto profesional y social, veinticinco; y las características del centro receptor, veinte. El valor añadido de la estancia suma hasta quince puntos, mientras el currículum permite obtener diez. Para ser elegible hacen falta al menos cuarenta puntos, sin que ese mínimo asegure financiación. La memoria debe explicar objetivos, actividades, calendario y competencias, junto con su aplicación posterior a los cuidados. También debe plantear cómo se compartirán los conocimientos adquiridos.

El centro receptor se valora por su especialización, recursos, actividad docente e investigadora y colaboración con otras entidades. A diferencia de algunas becas para estudiar fuera, esta convocatoria también admite centros españoles. El carácter internacional no concede puntos adicionales automáticamente. Tampoco existe una ventaja por presentar una rotación ya terminada frente a otra pendiente: se valoran resultados logrados o previstos. Si hay empate, se comparan sucesivamente programa formativo, impacto y valor añadido. Si persiste, las bases prevén un sorteo público documentado.

La solicitud se envía por correo y el dinero llega después de justificar la estancia

Las solicitudes se remiten a investigacion@coecordoba.es mediante el formulario normalizado firmado y los documentos exigidos. Deben incluir acreditación de la condición de residente, autorización, declaración de otras ayudas, memoria formativa y currículum. La memoria tiene un máximo de cinco páginas; el currículum abreviado, tres. Si la autorización todavía se tramita, puede aportarse inicialmente el justificante de haberla solicitado. La autorización definitiva deberá presentarse antes del pago. El formulario identifica especialidad, unidad de origen, centro receptor y fechas previstas o efectivas de la estancia.

La beca se abona después de comprobar y validar la justificación, por lo que no debe contarse con un anticipo para viajar. Se exige certificado con fechas reales, memoria de actividades, justificantes de gastos y actualización de otras ayudas cuando corresponda. Si la rotación ya terminó, esa documentación acompaña la solicitud inicial. Si sigue pendiente, una eventual concesión queda condicionada a realizarla y acreditarla. El Colegio puede pedir aclaraciones para comprobar los documentos. No realizar la estancia o dejarla sin justificar puede provocar la pérdida del derecho al cobro.