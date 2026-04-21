Abierto el plazo para solicitar el programa de inmersión lingüística 2026/2027 para Primaria y ESO con actividades en inglés durante siete días

La convocatoria para el curso 2026/2027 ya está abierta a solicitud desde el 15 de abril de 2026 a las 12:00 y estará hasta el 11 de mayo de 2026 a las 12:00. Estas ayudas permiten que grupos de estudiantes de 6º de Primaria y 2º de ESO participen en una estancia de inmersión lingüística en inglés totalmente gratuita, aunque con algunos gastos de desplazamiento a cargo de los centros o las familias.

Ya se puede solicitar el programa de inmersión lingüística para el curso 2026/2027. El plazo permanecerá abierto hasta el 11 de mayo de 2026 a las 12:00, según figura en la convocatoria. Estas ayudas están dirigidas a grupos de alumnos de centros sostenidos con fondos públicos y buscan reforzar la práctica oral del inglés en contextos comunicativos más dinámicos, atractivos y alejados del aula tradicional.

Desde hoy ya se puede solicitar el programa de inmersión lingüística para el curso 2026/2027. El plazo permanecerá abierto hasta el 11 de mayo de 2026 a las 12:00, según figura en la convocatoria. Estas ayudas están dirigidas a grupos de alumnos de centros sostenidos con fondos públicos y buscan reforzar la práctica oral del inglés en contextos comunicativos más dinámicos, atractivos y alejados del aula tradicional. En este contexto de impulso formativo, también destacan iniciativas como los cursos gratis del SEPE de inglés e inteligencia artificial, que amplían las oportunidades de aprendizaje para distintos perfiles y refuerzan la apuesta por la capacitación continua.

Quién puede participar en el programa de inmersión lingüística 2026/2027

Antes de iniciar el trámite, conviene tener claro a qué alumnado va dirigida esta convocatoria. No es un detalle menor, porque solo pueden optar determinados cursos y siempre a través de grupos organizados por el centro.

Destinatarios del programa

Nivel educativo Quién puede participar 6º de Educación Primaria Alumnado de centros públicos o concertados 2º de Educación Secundaria Obligatoria Alumnado de centros públicos o concertados

En ambos casos, los grupos deberán estar formados por entre 20 y 25 alumnos, acompañados por dos profesores, y uno de ellos deberá ser obligatoriamente de la especialidad de Inglés. Por tanto, no se trata de una ayuda individual, sino de una convocatoria pensada para grupos completos del mismo centro.

Cuántas plazas ofrece esta convocatoria y qué incluye la ayuda

Uno de los aspectos más importantes de esta edición es el número de grupos que podrán beneficiarse del programa. La convocatoria prevé un reparto equilibrado entre Primaria y Secundaria.

Número de ayudas previstas

Tipo de grupo Número de ayudas Grupos de 6º de Primaria 96 Grupos de 2º de ESO 96 Total 192

Cada ayuda cubre la participación gratuita en una actividad de siete días, incluidos los días de viaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta un matiz importante: el traslado desde el lugar de residencia hasta el centro de inmersión lingüística corre por cuenta de los interesados, salvo en el caso de los centros que pertenezcan al ámbito de competencia del Ministerio. Ojo, porque este punto conviene revisarlo bien antes de presentar la solicitud.

Qué requisitos deben cumplir los centros y los grupos para pedir la ayuda

La convocatoria también fija unas condiciones muy concretas para poder participar. En este caso, no basta con estar interesado: el centro debe cumplir varios requisitos formales y académicos. Estos son los principales requisitos:

El alumnado debe estar cursando 6º de Primaria o 2º de ESO .

. Los grupos deben estar formados por entre 20 y 25 alumnos .

. El alumnado debe estar escolarizado en centros docentes españoles públicos o concertados .

. Cada grupo irá acompañado por dos profesores, siendo obligatorio que uno sea de Inglés.

Así que sí, la organización previa del centro será clave para poder optar a una de estas ayudas. De hecho, uno de los puntos más importantes es presentar correctamente toda la documentación exigida dentro de plazo.

Cómo solicitar online el programa de inmersión lingüística 2026/2027 y qué documentos hay que presentar

La solicitud debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio, mediante el botón de acceso a la tramitación habilitado en la convocatoria. Pero cuidado: no basta con rellenar el formulario. El proceso solo termina cuando la solicitud queda en estado “registrada”.

Junto al formulario, el centro deberá adjuntar en formato electrónico varios documentos obligatorios. Entre ellos, destacan el proyecto de participación elaborado por los profesores acompañantes, el certificado de la Dirección del centro que acredita la autorización del Consejo Escolar y, en algunos casos, el certificado que justifique que el centro está catalogado como de difícil desempeño o especial dificultad.

Además, la solicitud deberá registrarse mediante certificado electrónico del representante legal del centro educativo. Si surge algún problema en la fase de registro, el centro podrá comunicar una incidencia a través de la sede electrónica o, si no fuera posible, mediante correo electrónico dentro de un plazo máximo de dos horas desde la finalización del plazo.

El plazo termina el 11 de mayo de 2026 a las 12:00 y solo pueden pedirlo los centros

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 15 de abril de 2026 a las 12:00 hasta el 11 de mayo de 2026 a las 12:00. Y no, no lo tramitan directamente los estudiantes ni sus familias, sino los centros educativos en nombre del grupo participante.

Por eso, si un colegio o instituto quiere optar a una de estas 192 ayudas, lo más recomendable es no dejarlo para el último momento. Este programa sigue siendo una de las opciones más atractivas para reforzar el inglés oral fuera del aula y, además, fomenta la convivencia, la inclusión y el aprendizaje en contextos reales. En una convocatoria así, presentar todo correctamente y a tiempo puede marcar la diferencia.