Trabajar cinco días computará como siete en tu vida laboral gracias al nuevo cálculo aprobado por la Seguridad Social

El artículo 249 bis permite computar cada jornada en contratos de cinco días o menos como 1,4 días, reforzando el acceso a la pensión y a otras prestaciones. La medida busca evitar la desprotección de carreras laborales irregulares.

La Seguridad Social aplicará un coeficiente multiplicador en los contratos de muy corta duración (cinco días o menos) para que cada día trabajado cuente como 1,4 días cotizados. El objetivo es facilitar el acceso a la pensión de jubilación y aumentar el porcentaje de la base reguladora, además de mejorar la cobertura de otras prestaciones contributivas. ¿Has encadenado contratos de pocos días? Esto te interesa.

Quién puede beneficiarse del cómputo de 1,4 días de cotización por contratos de cinco días o menos

La norma, recogida en el artículo 249 bis de la Ley General de la Seguridad Social, está pensada para quienes hayan trabajado con contratos de corta duración, los conocidos “minijobs”. De este modo, carreras laborales irregulares podrán acreditar más periodos de cotización y, por consiguiente, mejorar el porcentaje que se aplica a su base reguladora. La ayuda es práctica y directa, sin rodeos.

Para visualizarlo, a continuación se muestra cómo se computan los días trabajados en estos contratos breves. Es la regla del 1,4 aplicada a efectos de acreditar periodos:

Duración del contrato (días) Días que computan a efectos de cotización 1 1,4 2 2,8 3 4,2 4 5,6 5 7

Como se ve, un contrato de cinco días no suma cinco, sino siete días a efectos de cotización. En consecuencia, se avanza más rápido en los años exigidos para una prestación.

Cómo y cuándo aplica la Seguridad Social este coeficiente del artículo 249 bis

El cómputo incrementado se usa para acreditar los periodos mínimos exigidos, tanto la carencia genérica (15 años a lo largo de la vida laboral) como la específica (al menos dos dentro de los últimos 15). No solo cuenta para la jubilación: también puede emplearse en incapacidad permanente, muerte y supervivencia (viudedad y orfandad), incapacidad temporal y nacimiento y cuidado del menor. ¿Qué implica esto para ti? Que el tiempo trabajado en contratos muy breves pesa más cuando solicitas una prestación. Existen excepciones claras en las que esta previsión no se aplica. Para no liarnos, aquí va el listado:

Contratos a tiempo parcial.

Contratos de relevo a tiempo parcial.

Trabajadores fijos-discontinuos.

Además, conviene no confundir este mecanismo con la “integración de lagunas” (que afecta solo a la cuantía de asalariados) ni con las “cotizaciones ficticias” (periodos reconocidos por ley, como cuidado de hijos o servicio militar). El 1,4 es un sistema específico para combatir la precariedad de las contrataciones más cortas e “impulsar” el cómputo de días.

La pensión de jubilación y otras prestaciones contributivas de la Seguridad Social

Lo esencial: el multiplicador no aumenta la base reguladora (la media de salarios), sino el porcentaje al que se tiene derecho por años cotizados. Dicho en plata, ayuda a “llenar” años para subir el porcentaje, pero no infla la media salarial.

Un ejemplo práctico lo deja claro. Marta suma 30 años de cotización real: 25 con contratos indefinidos (9.125 días) y 5 años en contratos cortos (1.825 días). Al aplicar el 1,4 a esos 1.825 días, se convierten en 2.555 computables. Total: 9.125 + 2.555 = 11.680 días, equivalentes a 32 años. Con 30 años tendría derecho al 85,18% de su base reguladora; con 32, al 89,74%. Casi un 5% más… y para toda la vida, incluidas pagas extraordinarias. ¿Qué pasa con la base reguladora? Se calcula solo con los 30 años reales; los “días extra” sirven para el porcentaje, no para subir la media de salarios.

En resumen, el artículo 249 bis permite que quienes hayan trabajado con contratos de cinco días o menos vean reconocido un esfuerzo que, de otro modo, quedaría corto para alcanzar los requisitos. Por tanto, más opciones de conseguir una pensión o prestación mejor y menos riesgo de desprotección futura.