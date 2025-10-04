Se necesita personal en este pueblo a una hora de Valencia para trabajar en fábrica de cartón: hasta 1.700 euros al mes

La empresa de recursos humanos Adecco INT ha anunciado una nueva oferta para reforzar la plantilla de una importante fábrica del sector del cartón ubicada en Ayelo de Malferit (Valencia). En concreto, se buscan auxiliares y carretilleros/as para empezar a trabajar en los próximos días, ya que la compañía necesita de incorporación inmediata. Si quieres conocer qué perfil es el que buscan, las condiciones que se ofrecen y cómo puedes enviar el currículum hoy mismo, presta atención a la información de esta noticia.

Importante fábrica de cartón en Ayelo de Malferit lanza una oferta de empleo para trabajar con incorporación inmediata

Una conocida fábrica de cartón en Ayelo de Malferit busca personal operativo para apoyar la producción y la logística interna. El puesto está orientado tanto a personas que quieran dar sus primeros pasos en la industria como a perfiles con experiencia previa. Entre las tareas habituales se encuentran el suministro de líneas, la manipulación y traslado de materiales dentro de la planta, el embalaje y etiquetado de producto terminado y la realización de controles básicos de calidad.

Asimismo, se utilizará maquinaria de producción siguiendo los protocolos de seguridad y se colaborará en el orden y limpieza del área de trabajo. Quienes cuenten con el carnet de carretilla elevadora podrán asumir funciones específicas de movimiento y organización de cargas en almacén. ¿Cuáles son los requisitos para poder postularse en esta oferta de empleo?:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia no requerida; se valorará experiencia en producción, almacén o puestos similares.

Carnet de carretilla elevadora (imprescindible si se desea manejar carretillas).

Vehículo propio y permiso de conducir B.

Disponibilidad inmediata y flexibilidad para turnos rotativos.

Residencia preferible cercanía a Ayelo de Malferit o disponibilidad para desplazarse.

Dinamismo, tolerancia al estrés, orientación a la seguridad y actitud proactiva.

La propuesta contempla un contrato temporal con opciones continuidad, jornada a turnos (intensivos y rotativos, favoreciendo la conciliación.) y un salario que oscila entre 1.500 y 1.800 euros brutos mensuales, en función de la experiencia y las competencias aportadas, lo que la convierte en una buena oportunidad para quienes desean ganar estabilidad en el entorno industrial.

Enviar el currículum a la empresa

Si cumples con el perfil y te interesa estas vacantes de auxiliar y/o carretillero/a, en esta fábrica de cartón de Ayelo de Malferit (Valencia), accede al portal de empleo de Adecco, revisa toda la información y pulsa en “Inscribirme en la oferta”. A continuación, crea tu cuenta, si aún no la tienes, con tan solo tres pasos, adjunta tu CV actualizado y completa los datos solicitados para finalizar la inscripción.