Se buscan 10 operarios/as con el título de E.S.O. trabajar en el centro logístico de Stradivarius en Sallent (Barcelona)

Stradivarius ha abierto un proceso de selección para incorporar 10 operarios/as de almacén en su centro de distribución de Sallent (cerca de Manresa, Barcelona). La compañía ofrece contrato de duración determinada con modalidad fijo-discontinuo y jornada completa en turno fijo de mañana o de tarde. La firma, integrada en el Grupo Inditex, busca personas dinámicas y con ganas de desarrollarse profesionalmente en el área logística. En esta noticia te contamos qué perfil se busca, qué funciones realizarás y cómo enviar tu candidatura.

El centro logístico de Stradivarius en Sallent refuerza equipo para agilizar el envío de prendas a tiendas de todo el mundo

En este hub logístico de Stradivarius en Sallent (Barcelona), tu misión será formarte y desempeñar tareas propias de almacén para asegurar que cada tienda reciba la moda a tiempo y en perfectas condiciones. El trabajo diario se centra en la descarga de mercancía, el encajado y la preparación de pedidos, además de la expedición y reparto interno de prendas. El objetivo es que los puntos de venta dispongan cuanto antes de las novedades, dinamizando así la actividad comercial de la marca.

Stradivarius valora especialmente la iniciativa, la flexibilidad y la capacidad para trabajar en equipo. No se requiere experiencia previa y por ello, si acabas de finalizar tus estudios de E.S.O. o ya has trabajado como operario/a y quieres impulsar tu carrera logística, este proyecto puede encajar contigo. La disponibilidad para incorporarte a turnos fijos de mañana o tarde es clave para la organización del centro.

La compañía garantiza un entorno inclusivo e igualitario, todas las candidaturas serán tratadas sin discriminación y pone a disposición de su plantilla un paquete de beneficios con comedor, aparcamiento y opciones de retribución flexible, entre otros servicios que facilitan el día a día. Además, trabajarás con tecnología pensada para hacer más eficientes las tareas de almacén y con equipos multiculturales y colaborativos, sello de la cultura Stradivarius.

Cómo enviar el currículum a Stradivarius

Si te interesa esta oferta para trabajar como operario/a en el centro logístico de Sallent, prepara un CV actualizado y, si puedes, añade una breve carta de presentación, y accede al portal de empleo donde se halla esta oferta de trabajo en Stradivarius, revisa que cumples los requisitos y pulsa “Inscribirme a esta oferta”. Durante la inscripción se te solicitarán datos personales y consentimientos de tratamiento conforme a la política de privacidad de selección del Grupo Inditex.

Si te identificas con los valores de Stradivarius, dinamismo, curiosidad y trabajo en equipo, esta es una buena oportunidad para dar el salto al sector logístico en una de las marcas de moda más estimulantes del mercado. ¡Suerte con tu candidatura!