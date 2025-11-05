Se busca personal para trabajar de lunes a viernes como economato para nueva apertura de restaurante del Grupo La Fábrica

¿Buscas incorporarte a un grupo hostelero consolidado en Madrid? Grupo La Fábrica, con más de 30 años de trayectoria y una docena larga de restaurantes de distintos conceptos en la capital, abre proceso de selección por la apertura de un nuevo restaurante en el centro de Madrid. La compañía quiere incorporar personal para trabajar de economato con buenas condiciones laborales. En esta noticia te contamos cuáles serán tus funciones, los requisitos necesarios y cómo enviar tu currículum para participar en este proceso de selección.

Grupo La Fábrica busca un/a Economato 30H en el Centro de Madrid: cuáles son los requisitos

En este restaurante de Grupo La Fábrica, tu objetivo será asegurar el flujo de mercancías y materiales, la correcta relación con proveedores y el control de existencias, trazabilidad y documentación. Se valorará especialmente el manejo de sistemas de compras, en particular G‑Stock y la experiencia previa en restauración, así como soltura en tareas de almacenamiento, facturación y control de caducidades.

Requisitos mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia de al menos 1 año en funciones de economato, compras o almacén en hostelería.

Residencia en España.

Experiencia con G‑Stock o cualquier sistema de compras.

Manejo de proveedores (altas, seguimiento, negociación básica) y control de facturas.

Conocimientos del sector de la restauración, gestión de compras, almacenamiento e inventario.

Condiciones, funciones y horario del puesto

La incorporación es indefinida desde el primer momento, con período de prueba de 2 meses y salario según el Convenio de Hostelería de Madrid en 12 pagas. La jornada es de 30 horas semanales con posible horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:30. Hay 1 vacante y la posición es presencial en el Centro de Madrid.

En tu día a día realizarás, de manera cualificada y autónoma, la compra y gestión de mercancías y materiales, colaborando en la fijación de necesidades con las distintas áreas del restaurante. Te encargarás de registrar proveedores y mercancías, recibir pedidos, verificar calidad y cantidad, controlar caducidades y revisar facturas. Además, vigilarás y controlarás existencias, asegurarás la correcta manipulación y ordenación en almacén y ejecutarás las tareas derivadas del perfil de economato para garantizar un servicio ágil y ajustado a estándares.

Cómo enviar el currículum a Grupo La Fábrica

Si cumples el perfil y te interesa participar en la apertura, accede al portal de empleo donde GRUPO LA FÁBRICA ha publicado la oferta por apertura de restaurante en el centro de Madrid”. Revisa las condiciones y adapta tu CV resaltando tu experiencia en compras y economato, el uso de G‑Stock (o sistemas similares), la gestión de proveedores, el control de almacén/stock y la revisión de facturas y caducidades.

A continuación, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y entrar en el proceso de selección, que se desarrollará bajo principios de igualdad de oportunidades y en base a los méritos y capacidades de las personas aspirantes. Puedes, adicionalmente, mandar el CV al correo electrónico de Grupo la Fábrica: trabaja@grupolafabrica.es