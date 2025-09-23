Sanidad recuerda no consumir este popular arroz retirado de los supermercados: aún puede estar en tu congelador

El arroz es un alimento básico en muchos hogares tanto de España como del mundo entero. Sanidad ha retirado de todos los supermercados un arroz congelado tras detectarse posibles alérgenos no declarados en su etiqueta. La medida afecta a varias regiones y busca proteger a quienes padecen alergias alimentarias.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado retirar del mercado el arroz congelado “Iceland 4 Golden Savoury Rice Steam Bags” de 600 gramos. El motivo es la posible presencia de alérgenos, crustáceos, pescado, moluscos y leche, que no figuran en el etiquetado.

¿Eres alérgico o tienes a alguien en casa con alergias? Entonces este aviso te interesa, y mucho. La falta de información en la etiqueta supone un riesgo para la salud de quienes consuman el producto sin conocer su composición real.

Quiénes deben prestar especial atención a esta retirada y por qué podrían verse afectados

La advertencia se dirige especialmente a consumidores con alergia a crustáceos, pescado, moluscos o proteínas de la leche. También a familias que gestionan dietas con restricciones. En estos casos, un descuido puede tener consecuencias. Mejor no jugársela.

La alerta llega a España a través de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido y se ha comunicado mediante INFOSAN, la red internacional de seguridad alimentaria. Con esta información, el organismo español ha activado la retirada inmediata.

Fechas clave, territorios afectados y cómo identificar el producto con seguridad en casa

El lote afectado incluye unidades con fecha de consumo preferente 16 de noviembre de 2025. La distribución en España se concentra principalmente en Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, si bien la retirada se extiende a todos los puntos de venta para asegurar su completa eliminación.

Antes de abrir el congelador, ¿sabes exactamente qué arroz tienes? Comprueba marca, presentación y fecha para evitar confusiones.

Tabla resumen del producto retirado

Producto Marca Presentación Fecha consumo preferente Motivo de retirada Áreas de distribución 4 Golden Savoury Rice Steam Bags Iceland Arroz congelado en bolsas para vapor 16/11/2025 Posibles alérgenos no declarados (crustáceos, pescado, moluscos y leche) Principalmente Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía

Procedimiento recomendado para consumidores y qué hacer si ya lo compraste en el supermercado

Si tienes el producto en casa, evita su consumo y verifica si coincide con la fecha indicada. A continuación, se sugiere una actuación sencilla:

No consumir el arroz; separarlo del resto de alimentos, comprobar la fecha y acudir al punto de venta para su retirada o devolución, siguiendo las instrucciones del establecimiento.

Por consiguiente, lo prioritario es retirar el riesgo del hogar y, posteriormente, gestionar la devolución. Además, quienes presenten síntomas tras su consumo deben contactar con servicios sanitarios.

Organismos implicados y cómo se ha coordinado la retirada en supermercados españoles

La decisión se adopta bajo supervisión del Ministerio de Sanidad, a través de la AESAN, que coordina la alerta alimentaria en España. La notificación original procede de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido y se difunde por INFOSAN, lo que permite activar una respuesta rápida en la cadena de distribución: supermercados, plataformas logísticas y puntos de venta.

De hecho, esta coordinación internacional explica la rapidez con la que se ha ordenado retirar el lote completo en todos los establecimientos. Por otro lado, los comercios deben señalizar la incidencia y facilitar la gestión a los clientes.

Consejos finales para consumidores sobre seguridad alimentaria y control del etiquetado en productos congelados

Conviene revisar periódicamente los productos congelados y conservar los envases hasta su consumo para identificar lotes y fechas. En consecuencia, si detectas cualquier alimento con alérgenos no declarados, lo prudente es no consumirlo y consultar a las autoridades o al propio establecimiento. ¿La clave? Etiquetas claras y compras informadas.