Nueva deducción del IRPF por la subida del SMI: cómo aprovecharla si ganas menos de 20.000 euros

Hacer la declaración de la renta siempre genera dudas, sobre todo cuando el sueldo va justo. Con la subida del salario mínimo y los cambios en el IRPF, es normal preguntarse si compensa o no presentar la declaración. En este contexto, los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, señalan a un grupo muy concreto de trabajadores.

Se trata de quienes cobran entre 15.876 y 20.000 euros brutos al año, que pueden aprovechar una deducción ampliada si presentan la declaración. Según las estimaciones de Gestha, esto afecta a 2.976.220 contribuyentes. Por tanto, saber en qué tramo estás y qué recomienda Hacienda puede marcar la diferencia a la hora de no perder ni un euro de beneficio fiscal.

¿Qué implica la nueva deducción del IRPF vinculada a la subida del SMI?

La nueva deducción en el IRPF, el impuesto que grava los ingresos de las personas, se ha diseñado para adaptarla a la subida del salario mínimo interprofesional. Esa subida sitúa el SMI en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, según se ha aprobado esta misma mañana. A partir de este cambio, Gestha estima que 2.976.220 contribuyentes tendrían que presentar la declaración de la renta para beneficiarse de la nueva deducción y ajustar su situación con Hacienda.

En concreto, los técnicos explican que la deducción dejará sin tributar a quien cobre hasta 17.094 euros anuales. Desde esa cifra y hasta los 20.000 euros, la deducción se reduce progresivamente, de manera que el beneficio fiscal se va estrechando conforme sube el sueldo dentro de ese tramo. Además, estos nuevos límites se suman a los que ya se estaban aplicando desde los 15.876 euros vigentes en 2025, que corresponden al SMI de 2024 que no tributó gracias al aumento de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, es decir, el ajuste que rebaja la parte del salario sobre la que se calcula el impuesto.

¿En qué comunidades hay más asalariados entre 15.876 y 20.000 euros?

Gestha también ha analizado cómo se reparte este tramo salarial de 15.876 a 20.000 euros entre las distintas comunidades autónomas. Según los técnicos de Hacienda, Canarias, Murcia y Extremadura son las regiones con un mayor porcentaje de asalariados dentro de esta horquilla. Esta realidad se explica por la menor cuantía salarial media y por la existencia de mayores tasas de empleo a tiempo parcial o con contratos de duración determinada en esas zonas.

A continuación se resume la situación por comunidades y grupos mencionados por Gestha en relación con el tramo de 15.876 a 20.000 euros brutos:

Comunidad o grupo Situación en el tramo 15.876–20.000 euros Dato destacado Canarias Mayor porcentaje de asalariados en esta horquilla Salario medio más bajo y más empleo a tiempo parcial o temporal Murcia Mayor porcentaje de asalariados en esta horquilla Más peso de contratos de duración determinada Extremadura Mayor porcentaje de asalariados en esta horquilla Sueldos medios más bajos Cataluña Menor porcentaje de asalariados en esta horquilla Madrid Menor porcentaje de asalariados en esta horquilla Aragón Menor porcentaje de asalariados en esta horquilla Andaluces, catalanes, madrileños y valencianos Representan el 52,1 % de los asalariados del tramo 15.876–20.000 euros La mitad de quienes se beneficiarán realmente de la deducción

Por otro lado, Cataluña, Madrid y Aragón son las comunidades con menor porcentaje de asalariados en esa horquilla salarial. Sin embargo, al sumar la población ocupada de Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, estos territorios concentran el 52,1 % de los asalariados que están entre 15.876 y 20.000 euros y que se beneficiarán realmente de la deducción ampliada, debido a que son las comunidades con mayor volumen de personas ocupadas.

Cómo funciona la obligación de declarar según ingresos y número de pagadores

En este marco, Gestha recuerda que la obligación de presentar la declaración de la renta se mantiene con los límites ya vigentes. Deben presentar la declaración quienes ingresen más de 15.876 euros anuales procedentes de dos o más empleos, salvo que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores no supere en total los 1.500 euros al año. En el caso de tener un solo pagador, el umbral se sitúa en 22.000 euros anuales.

Además, estos límites no operan cuando el contribuyente cuenta con otras rentas, como ingresos por alquileres o rentas de una actividad económica, es decir, cuando obtiene dinero por un negocio o trabajo por cuenta propia. También influyen otras circunstancias no detalladas que pueden obligar a declarar aunque no se superen las cifras generales de 15.876 o 22.000 euros. En consecuencia, no basta con mirar solo el salario principal, sino que hay que tener en cuenta el número de pagadores y la existencia de ingresos adicionales.

Qué asalariados deberían presentar la declaración para aprovechar la deducción

Con estas reglas sobre la mesa, los técnicos de Hacienda recomiendan expresamente que presenten la declaración todos los asalariados que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos anuales. Ese importe de 15.876 euros es el SMI de 2024, que no tributó por el aumento de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, es decir, por el ajuste que redujo la parte del sueldo que se somete al impuesto. Por tanto, quienes se mueven en esta franja pueden beneficiarse de la nueva deducción ampliada si presentan la declaración de la renta. Los tramos relevantes para los asalariados que dudan si declarar o no quedan así:

Asalariados que cobran hasta 17.094 euros anuales: la nueva deducción permite que no tributen por este nivel de ingresos.

Trabajadores con sueldos entre 17.094 y 20.000 euros brutos: la deducción se va reduciendo de forma progresiva hasta los 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal disminuye conforme se acerca a ese límite.

Asalariados que perciben entre 20.000 y 22.000 euros brutos: la deducción ampliada no alcanza este tramo, pero les interesa presentar la declaración si cuentan con alguna otra deducción, con la que pueden recuperar parte de las retenciones, es decir, las cantidades que se les han ido descontando en la nómina para el IRPF, que se ajustan prácticamente a la cuota resultante de la autoliquidación, el cálculo final de la declaración.

Según los técnicos de Hacienda, conviene que todos los trabajadores que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos presenten su declaración de la renta para aprovechar la nueva deducción. Y, de igual modo, quienes estén entre 20.000 y 22.000 euros y tengan derecho a otras deducciones también pueden salir ganando al presentar la declaración, al ajustar las retenciones ya practicadas con el resultado final de la autoliquidación.