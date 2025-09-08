La Seguridad Social confirma que puedes integrar hasta 48 meses de cotización en tu vida laboral sin tener que trabajar

La integración de lagunas es el mecanismo con el que la Seguridad Social “rellena” meses sin cotizar, evitando que esos huecos rebajen la pensión. No suma años reales de cotización, pero sí mejora la base reguladora con la que se calcula la prestación.

Cómo funciona la integración de lagunas de cotización para la pensión

La pensión de jubilación se calcula con las bases de los últimos 25 años (300 meses). Si hay meses sin cotizar, el sistema integra los primeros 48 con la base mínima vigente (1.323 €/mes en 2025). A partir del mes 49, se aplica el 50% de esa base. ¿El objetivo? Que las interrupciones laborales no hundan la cuantía final.

A partir de 2026, se ampliará este beneficio para mujeres y padres con interrupciones por cuidado de hijos: ellas podrán integrar 60 meses al 100% y 24 meses al 80%, antes de aplicar el 50%.

Resumen de tramos de integración

Tramo o colectivo Base aplicada de integración Meses 1–48 sin cotizar Base mínima vigente (1.323 €/mes en 2025) Desde el mes 49 sin cotizar 50% de la base mínima Desde 2026, mujeres con interrupciones por cuidado de hijos 60 meses al 100% y 24 meses al 80%; después, 50% Autónomos tras cese de actividad Mecanismo especial con bases próximas a 960 €

En consecuencia, se protege la base reguladora cuando existen huecos en la vida laboral.

Quiénes pueden beneficiarse de integrar lagunas de cotización y por qué

Este mecanismo resulta especialmente útil para quienes han tenido carreras irregulares. ¿Te suena?

Trabajadores que han encadenado contratos temporales.

Personas que han sufrido desempleo prolongado.

Mujeres y hombres con periodos de dedicación al cuidado familiar.

Autónomos que cesaron su actividad y volvieron a darse de alta.

Importante: el acceso a la pensión requiere al menos 15 años cotizados, con dos dentro de los últimos 15. Las lagunas integradas ayudan a elevar la cuantía, pero no sustituyen los requisitos legales de cotización.

Procedimiento básico para comprobar lagunas y mejorar la base reguladora

¿Cómo saber si tienes lagunas? Cualquier trabajador puede consultar su vida laboral en la sede electrónica de la Seguridad Social. Allí se ven los meses cotizados y los periodos en blanco. Con esa información, es posible calcular el impacto en la futura pensión y valorar suscribir un convenio especial para seguir cotizando de forma voluntaria. Si te faltan meses, mejor detectarlo a tiempo: más vale prevenir que curar.

Contexto laboral y social que explica la importancia de esta medida

En un mercado marcado por la precariedad, estas integraciones ofrecen un colchón. La EPA del primer trimestre de 2024 registró 2,83 millones de trabajadores con contrato temporal, con un descenso significativo por primera vez en 30 años. Además, la tasa de paro de hombres menores de 25 años en 2024 fue del 26,0%, la más alta de la UE-27 (15,1). De ahí que mecanismos como las lagunas de cotización resulten clave para garantizar pensiones más dignas.

En definitiva, conocer cómo actúa la Seguridad Social puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y otra más holgada. Aunque no todos los periodos sin trabajar cuentan, hasta 48 meses pueden integrarse para proteger tu pensión.