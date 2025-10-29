Estrella Galicia busca personal para trabajar en la planta de embotellado de Verín (Orense): incorporación inmediata

¿Buscando empleo y con ganas de formar parte de una empresa líder en el sector de bebidas y gran consumo? Hijos de Rivera, grupo al que pertenece Estrella Galicia, continúa ampliando su equipo y ha abierto un nuevo proceso de selección para incorporar 2 operarios/as de embotellado en su planta de Cabreiroá situada en el municipio de Verín, en Ourense. En esta noticia te contamos qué funciones asumirás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a una de las vacantes.

Estrella Galicia busca 2 operarios/as de embotellado en Verín: detalles de la oferta de empleo

¿Interesado/a en trabajar en Estrella Galicia? Integrado/a en el área de producción de la planta de Cabreiroá (Verín) y bajo la supervisión del responsable de turno, tu misión será garantizar el correcto funcionamiento de la línea de embotellado, asegurando la calidad del producto final y el cumplimiento de los estándares de seguridad, orden y limpieza.

Durante tu jornada, realizarás las tareas de inicio y puesta en marcha de la maquinaria, efectuarás las comprobaciones necesarias y controlarás que el proceso de producción se desarrolle sin interrupciones. También te encargarás de realizar manualmente el llenado de depósitos de agua, supervisar el empaquetado final del producto y comprobar que tanto el material como el etiquetado cumplen los requisitos de calidad establecidos.

Asimismo, deberás cumplir con los procesos de seguridad alimentaria definidos por la compañía, gestionar correctamente los residuos generados, limpiar la maquinaria asignada al final de cada jornada y mantener el orden en la zona de trabajo para el siguiente turno. Tu labor será esencial para asegurar que el producto final llegue al consumidor con la máxima calidad y en las mejores condiciones.

Se trata de un puesto a jornada completa, con turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a sábado, dentro de una de las marcas más reconocidas del sector. La compañía ofrece un entorno estable, dinámico y con oportunidades de aprendizaje dentro de un grupo empresarial comprometido con la igualdad, diversidad e inclusión. En cuanto a los requisitos para trabajar en Hijos de Rivera, se solicita:

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia mínima: No requerida (se valorará experiencia en entornos industriales o con maquinaria).

Conocimientos necesarios: Industrial, Maquinaria, Producción, Envasado, Limpieza y Orden.

Residencia: Provincia de Ourense.

Respecto a las condiciones laborales, el contrato es temporal (1-2 meses aproximadamente), con jornada completa y turnos rotativos. El salario no se especifica en la oferta, y las 2 vacantes disponibles son de incorporación inmediata.

Cómo enviar el currículum a Hijos de Rivera (Estrella Galicia)

¿Cumples el perfil y te gustaría trabajar como operario/a de embotellado en la planta de Cabreiroá? Entra directamente al portal de empleo donde Hijos de Rivera / Estrella Galicia ha publicado esta oferta de “Operario/a de Embotellado Cabreiroá (Veríntemporal)”. Revisa los requisitos y adapta tu CV destacando tu disponibilidad para trabajar en turnos, tu compromiso con el orden y la limpieza, y cualquier experiencia previa en entornos industriales o de producción.

A continuación, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y participar en el proceso de selección. ¡Una oportunidad ideal para unirte a una empresa en constante crecimiento y formar parte de un equipo comprometido con la calidad y la innovación!