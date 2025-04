Esta comunidad está pidiendo que se retire el cerdo de los menús escolares por estos motivos

La comunidad musulmana exige la supresión de esta carne, pero el regidor defiende la tradición local y critica cualquier imposición de costumbres externas.

El alcalde de Lalín (Pontevedra), José Crespo, ha declarado públicamente esta semana que no retirará la carne de cerdo de los menús escolares, pese a las peticiones de un sector de la comunidad musulmana. El regidor sostiene que no puede modificarse la cultura gastronómica y económica del municipio por una minoría y ha llegado a proponer justo lo contrario: incrementar la presencia de cerdo en los colegios para reforzar la identidad local.

Según Crespo, Lalín cuenta con una larga tradición ligada a la crianza y a la elaboración de productos derivados del cerdo, que son un pilar importante de su economía. ¿Te interesa saber más? El alcalde defiende que muchos puestos de trabajo del municipio se sostienen gracias a este sector. Por lo tanto, eliminar la carne de cerdo de los comedores escolares supondría, en su opinión, ir en contra de la cultura local y poner en riesgo a determinados productores y comercios.

Por otro lado, Crespo reconoce que las familias musulmanas tienen pleno derecho a que sus hijos no consuman alimentos contrarios a sus creencias. Sin embargo, sostiene que dicha preferencia no debería traducirse en la erradicación completa del cerdo. “Cada uno puede decidir no comerlo, pero no puede imponer su cultura a los demás”, expresó. De hecho, el alcalde insiste en que los organismos competentes, Consejería de Educación y los propios centros, facilitan menús alternativos sin obligar a cambiar la alimentación tradicional.

Tabla comparativa de producción porcina y puestos de trabajo en Lalín (años recientes)

Año Producción (toneladas) Empleo directo generado 2019 2.500 350 2020 2.650 370 2021 2.700 380

Esta tabla, aunque resumida, sirve para ilustrar el peso económico que tiene el cerdo para el municipio. La producción en constante crecimiento repercute directamente en la creación de empleo, según datos municipales.

Razones por las que el alcalde prioriza la cultura local frente a exigencias alimentarias

Para Crespo, la clave está en mantener la esencia gastronómica y no alterar las tradiciones por una demanda que considera minoritaria. Antes de redactar cualquier cambio en los menús escolares, remarca la importancia de valorar la historia migratoria de la región: muchos vecinos viajaron a otros países y se adaptaron a las costumbres locales sin pretender eliminarlas. A modo de síntesis, estos son los argumentos principales que esgrime el alcalde:

La cultura porcina es parte fundamental de la economía local. La gastronomía típica no debe alterarse por un colectivo minoritario. Existe la posibilidad de menús alternativos para quien no quiera cerdo. El gobierno local no tiene competencias directas sobre los comedores escolares.

La postura oficial del Ayuntamiento de Lalín es clara: se mantendrá la carne de cerdo en los menús escolares y, de hecho, se estudiará la opción de reforzar su presencia. Crespo invita a quienes lleguen al municipio a respetar las costumbres locales, al mismo tiempo que reconoce el derecho individual a no consumir cerdo por razones religiosas.