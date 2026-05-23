El cierre de una histórica fábrica de Coca-Cola marca el fin de una era industrial de 144 años y 85 trabajadores

La embotelladora de Coca-Cola en Ventura, California, operada por Reyes Coca-Cola Bottling, dejará de funcionar el próximo 10 de julio. La decisión afecta directamente a 85 empleados y forma parte de un proceso de reorganización empresarial.

El cierre de esta planta supone el final de una etapa industrial de más de un siglo. La fábrica inició su actividad en 1912 y, durante décadas, fue una instalación clave para el abastecimiento del mercado local, con una producción de miles de cajas de bebidas al día.

La planta de Coca-Cola en Ventura cerrará tras más de un siglo de actividad

¿Por qué cierra esta fábrica? La respuesta es clara: por una reorganización operativa. La compañía ha explicado que la decisión responde a una revisión periódica de sus operaciones para mejorar la eficiencia, consolidar actividades y sostener el crecimiento a largo plazo.

La instalación, situada en el sur de California, no solo tenía peso productivo. También contaba con un fuerte valor histórico para la región. Dicho de forma sencilla: no es una planta cualquiera, sino una fábrica que ha acompañado durante más de 100 años la actividad económica local.

Dato clave Información Empresa operadora Reyes Coca-Cola Bottling Ubicación Ventura, California Inicio de actividad 1912 Fecha de cierre 10 de julio Trabajadores afectados 85 empleados Motivo principal Reorganización y mejora de eficiencia

Este cierre marca un cambio relevante en la forma en que la compañía organiza su producción y distribución en la zona.

Reyes Coca-Cola Bottling intentará reubicar a parte de los empleados afectados

La medida impactará directamente en 85 trabajadores. No obstante, la empresa ha señalado que intentará reubicar a buena parte del personal en otras instalaciones del sur de California, dentro del mismo proceso de reorganización.

¿Perderán todos los empleados su puesto? No necesariamente. Según la información disponible, la compañía buscará recolocar a una parte de la plantilla, aunque el cierre de la planta sí supone un cambio importante para los trabajadores afectados. Entre los principales puntos de la decisión destacan:

Cese definitivo de la actividad en Ventura el 10 de julio.

Reorganización de operaciones en el sur de California.

Intento de reubicación de buena parte del personal.

Consolidación de actividades en centros más eficientes.

Fin de una fábrica con más de un siglo de historia.

La medida no aparece como un hecho aislado. Reyes Coca-Cola Bottling ya había avanzado en ajustes similares en otras plantas de la región durante los últimos años.

La estrategia empresarial apunta a centros más eficientes y operaciones concentradas

La decisión se enmarca en una tendencia dentro de la industria: optimizar costes, modernizar sistemas de producción y concentrar operaciones en instalaciones más eficientes.

En este caso, Ventura representa bien ese cambio. Una planta con un fuerte componente histórico deja paso a un modelo más orientado a la logística, la distribución y la eficiencia operativa.

El cierre definitivo pondrá fin a una etapa clave para la ciudad y para la presencia industrial de Coca-Cola en California. Para trabajadores, clientes y economía local, el impacto será notable: se cierra una fábrica emblemática y se abre una nueva fase dentro de la estrategia de la compañía.