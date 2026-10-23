La pensión de viudedad podría llegar a parejas con hijos que nunca registraron su relación

La reforma anunciada obliga a distinguir convivencia e inscripción. La normativa vigente ya exime del requisito de cinco años cuando existen hijos comunes.

El Gobierno prevé ampliar el acceso a la pensión de viudedad mediante el decreto social anunciado para este 20 de octubre de 2026. El País adelantó que las parejas con hijos podrían acreditar dos años de convivencia sin formalización previa. La aprobación y publicación definitiva siguen pendientes de confirmación. El cambio afectaría a una barrera concreta del sistema actual. Tener descendencia compartida elimina un requisito de convivencia, pero todavía no sustituye la inscripción de la pareja.

Tener hijos comunes no elimina actualmente la inscripción de la pareja

La regulación consultada en el BOE diferencia dos pruebas que suelen confundirse. Una acredita la convivencia estable; otra demuestra la constitución formal de la pareja. El artículo 221 exige, con carácter general, cinco años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento. Sin embargo, ese periodo no se exige cuando existen hijos comunes. Esta excepción ya figura en la normativa vigente. Por tanto, la existencia de descendencia compartida tiene efectos jurídicos, aunque no permite prescindir de todos los documentos exigidos para reconocer la prestación.

La segunda prueba consiste en una inscripción registral o un documento público que acredite la constitución de la pareja. Ambos deben tener una antigüedad mínima de dos años respecto al fallecimiento. La propuesta conocida busca modificar esa barrera para determinados convivientes. Este debate es distinto de otras propuestas sobre la viudedad, como las relativas a su compatibilidad con los ingresos laborales. Cambiar la acreditación de la relación no equivale, por sí mismo, a modificar cómo se calcula la cuantía.

La cotización del fallecido también condiciona el reconocimiento

La Seguridad Social comprueba requisitos relacionados con la persona fallecida, además de los exigidos al solicitante. Cuando la muerte deriva de enfermedad común y existe alta, generalmente se requieren 500 días cotizados dentro de los cinco años anteriores. Si se produce por accidente o enfermedad profesional, no se exige ese periodo previo. La situación administrativa también importa. Cuando el fallecido no estaba de alta ni en situación asimilada, la referencia general pasa a ser quince años de cotización acreditada.

Esto explica por qué acreditar una relación familiar no resuelve todo el expediente. También deben comprobarse la causa del fallecimiento y el historial de Seguridad Social. Los conflictos sobre la situación asimilada al alta pueden afectar al reconocimiento, como muestran otros casos publicados por Talent24h. Una solicitud rechazada por falta de cotización plantea un problema diferente de otra denegada por insuficiente antigüedad registral. Identificar el motivo concreto permite entender qué parte del expediente podría resultar afectada por una reforma.

La prestación temporal ya ofrece una protección diferente

La normativa contempla una prestación temporal para determinados supervivientes que cumplen los requisitos generales, pero no acreditan la duración exigida del vínculo. En las parejas de hecho, puede intervenir cuando la inscripción o el documento público no tienen los dos años de antelación requeridos. La Seguridad Social explica que su duración es de dos años. Su importe coincide con la pensión de viudedad que habría correspondido. Esta vía tiene condiciones propias y no convierte automáticamente cualquier convivencia informal en una relación formalizada.

La cuantía ordinaria de la viudedad parte generalmente del 52% de la base reguladora correspondiente. Existen porcentajes superiores para situaciones específicas, sujetos a requisitos adicionales. Un ejemplo exclusivamente orientativo permite distinguir ambas cantidades: aplicar un 52% a una base de 1.800 euros da 936 euros. Esa operación no anticipa el resultado de un expediente real. La base depende de las circunstancias del causante y no equivale necesariamente a su último sueldo. También pueden intervenir complementos, límites y concurrencia con otras pensiones.

Qué documentos y fechas deben comprobar los interesados

Quien estudie solicitar la prestación debe separar tres cuestiones: relación acreditada, situación del fallecido y efectos económicos de la petición. El procedimiento ordinario no establece un plazo de caducidad para pedir la pensión. Sin embargo, retrasar la solicitud puede limitar los atrasos. La información oficial señala una retroactividad máxima de tres meses cuando se presenta fuera de los tres meses siguientes al fallecimiento. El inicio concreto de los efectos varía según el causante fuera trabajador o pensionista. Estas reglas corresponden al procedimiento vigente.

Para preparar el expediente pueden reunirse la identificación, los certificados familiares y la documentación que acredite inscripción o constitución de la pareja. El modelo oficial indica los justificantes exigibles según cada situación. Las personas con solicitudes denegadas deben conservar también la resolución y su fecha de notificación. Ningún anuncio sustituye una resolución administrativa ni confirma por sí solo la reapertura de un expediente.

La información oficial de viudedad permite comprobar el procedimiento mientras se conoce la redacción definitiva de la reforma.