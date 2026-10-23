El 71% del presupuesto del Plan Auto+ ya se ha utilizado: plazo para particulares termina el 31 de diciembre

La convocatoria para particulares termina el 31 de diciembre, salvo agotamiento previo del presupuesto.

Las ayudas Auto+ han consumido el 71% de los fondos asignados para 2026. El dato llega mientras el sector expresa incertidumbre sobre la financiación de 2027. Para los compradores particulares, la convocatoria actual fija el cierre el 31 de diciembre, a las 14.00 horas peninsulares. Sin embargo, las ayudas dependen también del presupuesto disponible. Además, el programa general y la línea para particulares tienen dotaciones diferentes.

Los 400 millones del programa no corresponden íntegramente a particulares

La financiación inicial de Auto+ asciende a 400 millones de euros. El Real Decreto-ley 7/2026 distribuyó 350 millones para familias, 42 millones para empresas privadas y ocho millones para autónomos. La línea dirigida a particulares dispone, por tanto, del 87,5% de esa dotación inicial. Los restantes 50 millones representan el 12,5%. Son cálculos sobre el reparto aprobado, no una estimación del dinero disponible actualmente. Esa separación también ayuda a entender las condiciones de Auto+ para empresas.

El 71% publicado no permite atribuir automáticamente un saldo restante a cada colectivo. Para conocerlo haría falta un desglose actualizado de solicitudes y fondos de cada línea. Tampoco permite calcular cuántos compradores más recibirán ayuda, porque las cuantías varían según el vehículo. El programa tiene vigencia general hasta 2030, pero las convocatorias fijan su presupuesto y calendario. Por eso, la duración del marco normativo no garantiza por sí sola una cantidad disponible para todas las compras futuras.

La convocatoria para particulares cierra el 31 de diciembre a las 14 horas

La Línea 1 abrió el 4 de agosto de 2026. Según su extracto publicado en el BOE, se dirige a mayores de edad con residencia legal en España que no realicen actividad económica. Exige estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social cuando se conceda la subvención. Tampoco permite mantener determinadas obligaciones pendientes por reintegro de ayudas. Su presupuesto máximo es de 350 millones de euros. El plazo acaba el 31 de diciembre a las 14.00 horas peninsulares.

La información oficial indica que las solicitudes se tramitan por orden de presentación hasta agotar los recursos. Esperar al último día puede dejar al comprador sin financiación aunque todavía no haya vencido el calendario. El interesado debe utilizar el sistema telemático del Ministerio de Industria y Turismo. También debe distinguir esta convocatoria de la línea destinada a empresas y autónomos. Sus condiciones y operaciones admitidas no son idénticas. La posibilidad de comprar mediante renting empresarial, por ejemplo, no convierte esa modalidad en subvencionable para cualquier particular.

Los 4.500 euros para turismos son un máximo sujeto a varias condiciones

La convocatoria contempla hasta 4.500 euros para turismos y hasta 5.000 euros para furgonetas y vehículos comerciales ligeros. También establece máximos de 1.100 euros para motocicletas y 1.500 euros para cuadriciclos. Son límites por categoría, no cantidades garantizadas para todos los modelos. El programa exige etiqueta ambiental CERO y ajusta el importe según electrificación, precio y componentes europeos. La información ministerial incluye compras nuevas y determinados seminuevos. Cada operación debe reunir los requisitos correspondientes a su categoría y fecha.

El anexo II del Real Decreto 609/2026 utiliza, para los turismos, límites de precio de 35.000 y 45.000 euros. Esas referencias se calculan sin impuestos, después de descuentos comerciales e incluyendo extras y servicios asociados. Confundirlas con el precio final puede alterar la valoración de una oferta. También cambia la cuantía según la motorización y el cumplimiento de las condiciones europeas. Antes de firmar, el comprador puede pedir qué importe corresponde exactamente al modelo elegido. Un anuncio con la ayuda máxima no demuestra que esa versión vaya a obtenerla.

Qué revisar en la compra y en el expediente de la ayuda

El programa admite operaciones con efectos desde el 1 de enero de 2026 dentro de las condiciones de la convocatoria. Una compra anterior a la apertura de solicitudes no queda excluida únicamente por ese motivo. Sin embargo, la retroactividad tampoco sustituye la documentación ni garantiza la concesión. Deben comprobarse factura, ficha técnica, permiso de circulación y justificantes de pago. Cuando exista financiación, el expediente exige documentación que identifique la operación. Es recomendable conservar los documentos originales y el justificante de presentación de la solicitud.

El comprador debe separar el precio del vehículo, los descuentos comerciales y la subvención que solicita. También debe distinguir esta ayuda de la deducción fiscal por compra, que responde a sus propias reglas. Ninguna previsión sobre 2027 sustituye las condiciones de la convocatoria actualmente aplicable. El portal oficial del programa Auto+ reúne los accesos a normativa e información de tramitación. Consultar el estado del expediente permite comprobar si existen requerimientos pendientes y evitar que una solicitud quede incompleta.