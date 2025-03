Confirmación histórica del Gobierno: hasta 2.700 euros de ayuda a estas personas de zonas rurales

Según decía Pilar Alegría “hemos dado otro paso hacia la igualdad de oportunidades. Una apuesta clara, firme y convencida de este Gobierno por los jóvenes”. Se trata de una inversión histórica del Gobierno para ayudar a las personas, sobre todo de zonas rurales, para que puedan estudiar fuera de sus municipios. Esta ayuda ha ido aumentando su importe de los 1.600 a 2.500, hasta llegar a los 2.700 euros en 2025. Se espera que más de 100.000 alumnos puedan conseguir esta beca de residencia durante el curso 2025-2026.

Récord de inversión para becas de educación por cambio de residencia: cantidad fija más variable

Según los datos ya confirmados, se trata de un presupuesto récord de 2.544 millones de euros, lo que significa que es la octava vez que suben estas inversiones y de forma consecutiva. Por tanto, se puede decir que ha sido un gran esfuerzo por parte del Gobierno, y que ahora permite duplicar el número de alumnos que se van a beneficiar. Conocidas comúnmente como becas MEC, saber que estas ayudas van destinadas a personas que quieran estudiar fuera de municipio, estudios no universitarios como Bachillerato, cursos y pruebas de acceso, Formación Profesional, Enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas, y FP grado básico o estudios religiosos superiores. Las becas de residencia están disponibles para estudios universitarios como Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, títulos de grado y de máster y Enseñanzas artísticas superiores.

Como ya hemos visto anteriormente, al tratarse de la beca residencia, el importe a recibir por los alumnos que se beneficien de la misma, es de un importe fijo de 2.700 euros. Aparte de esto, el Gobierno, a través del ministerio de Educación y Formación Profesional, va a destinar otra ayuda que forma parte de la misma, que es variable y de un mínimo de 60 euros, la cual se repartirá con el sobrante del dinero de las becas. Aún no está abierta la convocatoria, aunque las becas sí están confirmadas tanto para universitarios como no universitarios. No obstante, aún están a la espera de que se abra el plazo de solicitudes para este mes de marzo, lo que indica que cada vez queda menos. Para solicitarlas debes estar atento a la propia web de las becas de educación.

Cuándo se realizan los ingresos de las becas de estudio

Saber que una vez haya solicitado la beca MEC, el ingreso de la misma se va a efectuar en dos fases. La primera será la cuantía fija y la segunda la variable. Respecto al día de la resolución de la parte fija de la ayuda de la beca del ministerio de Educación y Formación Profesional, suele ser de diciembre a marzo. En cuanto a la parte variable, entre marzo y abril. Después de esto suelen tardar unos 45 días como mucho en realizar el ingreso.

Una vez realices la solicitud, cuando se abra el plazo, vas a poder ver el seguimiento del estado de las mismas, visitando la Sede Electrónica de Educación.