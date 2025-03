Una Formación Profesional (FP) que asegura estabilidad laboral y más de 50.000 € de sueldo

La tecnología y la informática, son dos ramas relacionadas y que están a la orden del día en todo el mundo. De esta forma podemos ver su uso en móviles, televisiones, bares, coches, casas, etc. Poco a poco, es algo que está cada vez más presente en cualquier lugar, indicando que nuestro futuro estará influenciado bajo estas áreas (que ya lo estamos) y para lo que se van a necesitar profesionales de este sector. Por este motivo, y laboralmente hablando, encontrar un puesto de trabajo en este ámbito resulta interesante por las vacantes que existen y por los altos salarios que se pagan. Además, no es necesario ser joven para estudiar una FP, puesto que no existen límite de edad, y se puede formar cualquier persona que quiera. Bien, vamos a ver cuál es concretamente esta Formación Profesional a la que hacemos referencia.

Estudiar una FP de informática con casi 100% de empleabilidad y altos salarios: requisitos y salidas profesionales

Con la sociedad en la que vivimos, donde todo está interconectado, es normal pensar que estudiar algo relacionado con la tecnología, informática, comunicaciones, etc. sea bueno. Y así lo es, ya que nadie puede vivir ahora sin un móvil, internet, redes sociales, aplicaciones o juegos, lo que hace ver que el mundo avanza a pasos agigantados, convirtiéndose en algo “necesario” para las personas. Bien, en este caso vamos a hacer referencia a la FP de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de 2.000 horas de duración, que cuenta con buenas salidas profesionales (Programador/a Web, Multimedia o Desarrollador/a de aplicaciones en entornos Web, para empresas privadas y/o públicas).

En estos puestos de trabajo los salarios superan los 50.000 € al año y con la estabilidad que dan, puede ser un motivo suficiente para estudiar esta FP. No obstante, dado la alta demanda de estudiantes y la cual sigue creciendo, se espera que para el año 2030, se aumente en un 58%. Recordar que aquellas personas interesadas en realizar esta Formación Profesional deben contar con alguno de los siguientes requisitos:

Bachiller.

Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario.

Técnico de Grado Medio de Formación Profesional o Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño.

Oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo.

Curso de formación específico, preparatorio y gratuito conducentes a ciclos de grado superior (únicamente autorizados por la Administración educativa).

a ciclos de grado superior (únicamente autorizados por la Administración educativa). Prueba de acceso.

Qué probabilidad hay de acabar trabajando una vez terminada esta Formación Profesional (FP)

Normalmente, cuando terminamos de estudiar una FP de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, las empresas ofrecen más contratos indefinidos que temporales, asegurando en una alta probabilidad de quedarte para siempre en la compañía donde trabajes. No obstante, aunque el salario que hemos mencionado de más 50.000 euros al año (unos 4.000 euros al mes) sean el límite máximo, saber que el promedio está entre los 30.000 y 45.000 euros anuales. Todo esto estará influenciado por la experiencia, empresa en la que trabajes, bonus, etc.