Ayudas de hasta 1.350 euros para transportistas que no cobran la devolución del gasóleo profesional

La convocatoria dispone de 716.620 euros y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre para empresas y autónomos con vehículos admitidos.

El Gobierno de Navarra ha abierto una convocatoria de 716.620 euros para empresas y autónomos del transporte afectados por el coste de los combustibles. Las solicitudes pueden presentarse electrónicamente hasta el 30 de octubre de 2026. Las cuantías de referencia llegan a 1.350 euros por vehículo en determinados camiones pesados. Quedan excluidos quienes puedan beneficiarse de la devolución del gasóleo profesional y los vehículos de cero emisiones identificados en las bases.

La ayuda se dirige a varias actividades de transporte

La convocatoria comprende determinadas autorizaciones de transporte público de mercancías, autobuses, taxis, VTC, ambulancias y servicios urbanos de viajeros. La persona solicitante deberá desarrollar la actividad y mantener los permisos exigidos. La sede electrónica detalla los códigos admitidos y los datos que la Administración consultará para comprobar la titularidad de cada vehículo. Cada matrícula solo puede vincularse al titular que cumpla las condiciones. Las autorizaciones deben permanecer vigentes durante el periodo exigido. Las bajas anteriores pueden alterar el derecho solicitado.

No se trata de una subvención abierta a cualquier propietario de un turismo. Tampoco alcanza automáticamente a todos los transportistas residentes en Navarra. La empresa o profesional debe figurar dentro del ámbito de la convocatoria y cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Presentar el formulario dentro del plazo no garantiza la concesión si falta algún requisito.

Los importes dependen del tipo de vehículo y combustible

Los camiones de al menos 7,5 toneladas que utilicen GLP, GNC o GNL pueden alcanzar una referencia máxima de 1.350 euros. Para determinados vehículos ligeros de mercancías se contemplan 499 euros. Las furgonetas y ambulancias tienen una referencia de 225 euros, mientras los autobuses pueden llegar a 731 euros.

Los taxis y VTC incluidos parten de un máximo de 150 euros por vehículo. Estas cantidades pueden ajustarse mediante los coeficientes previstos según la evolución del precio del gasóleo en agosto y septiembre. Por tanto, el límite publicado no debe confundirse con una cuantía garantizada. El resultado definitivo aparecerá en la resolución correspondiente.

La convocatoria excluye dos grupos de vehículos

No pueden recibir este pago los vehículos que ya permiten acceder a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por gasóleo profesional. La exclusión evita financiar dos veces el mismo aumento del coste. También quedan fuera los modelos eléctricos de batería, pila de combustible o combustión de hidrógeno señalados en la norma, porque no utilizan los combustibles compensados.

Esta subvención es diferente de las ayudas vinculadas a contratación. Un profesional que quiera ampliar su plantilla debe consultar las ayudas al contratar personal. La compatibilidad entre programas depende de sus bases y de que no financien el mismo gasto.

La solicitud debe completarse antes del 30 de octubre

La tramitación se realiza por internet mediante la ficha habilitada por Navarra. El solicitante tendrá que identificarse, revisar los vehículos asociados y facilitar una cuenta para el pago. La Administración podrá pedir subsanaciones o documentación cuando los datos disponibles no permitan acreditar alguna condición. El requerimiento debe atenderse dentro del plazo comunicado.

La ayuda puede tener consecuencias fiscales y debe registrarse correctamente en la actividad. Facturas, autorizaciones y resoluciones deben conservarse durante el periodo exigido. Los autónomos que atraviesen otras dificultades pueden consultar las prestaciones disponibles en 2026, sin confundirlas con esta subvención navarra.