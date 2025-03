Sanidad ordena la retirada inmediata de una popular marca de ibuprofenos de las farmacias

La Agencia Española de Medicamentos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una alerta sanitaria tras detectar un defecto en uno de los fármacos más consumidos por la población: el Ibuprofeno Pensavital 400 mg. Se pide a los usuarios devolver el producto para garantizar su calidad óptima.

La AEMPS ha identificado un defecto de calidad en el lote 464X del Ibuprofeno Pensavital 400 mg comprimidos recubiertos. Aunque no supone un riesgo vital para quienes lo hayan tomado, la agencia recomienda no consumir más dosis de este lote y solicitar su devolución. ¿Te preguntas si eres uno de los afectados? Si has adquirido este medicamento recientemente, conviene revisar en el envase el número de lote para salir de dudas.

A continuación se muestra una tabla con los datos esenciales del producto:

Código Nacional Número de Registro Lote Caducidad 729876 82815 464X 31 de julio, 2026

La fabricante Farmalider, S.A. y la titular Towa Pharmaceutical, S.A. han dispuesto un protocolo de recogida que implica la retirada por parte de AEMPS de todas las unidades en farmacias y la devolución al laboratorio por los canales habituales.

Alerta sanitaria que obliga a retirar un reconocido fármaco antiinflamatorio en España

La AEMPS considera este defecto de clase 2, por lo que no hay riesgo inmediato para la salud. Sin embargo, el problema detectado está relacionado con la disolución del principio activo, crucial para que el medicamento libere de forma adecuada sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Por tanto, se deben extremar precauciones ante posibles ineficacias del tratamiento.

El ibuprofeno es uno de los analgésicos y antiinflamatorios más populares gracias a su eficacia para reducir el dolor y la fiebre, además de su gran accesibilidad. No obstante, la calidad de cada lote es un aspecto esencial para el bienestar de los usuarios y el control sanitario, por lo que su retirada es importante hacerlo.

Cómo identificar el lote defectuoso y qué pasos seguir para su devolución

Si todavía conservas el envase de Ibuprofeno Pensavital 400 mg, fíjate en el número de lote (464X). En caso de coincidir, devuelve el producto en la farmacia donde lo adquiriste o consulta con tu profesional sanitario de referencia.

Antes de acudir a la devolución, estas son algunas recomendaciones:

Verifica tanto el número de lote como la fecha de caducidad.

Guarda el recibo o prueba de compra si la conservas.

Pregunta en tu farmacia por la forma de reembolso o sustitución.

Además, las Comunidades Autónomas harán un seguimiento para garantizar que todos los establecimientos retiren este lote de manera efectiva y gestionen correctamente las unidades. ¿Te interesa asegurarte de que tu familia no corre ningún riesgo? Comunica cualquier duda a tu médico de cabecera o farmacéutico.

Posibles consecuencias médicas y recomendaciones prácticas para los usuarios afectados

En principio, no se ha detectado una amenaza para la salud de los pacientes que hayan ingerido este ibuprofeno. Sin embargo, su defecto en la disolución podría derivar en una eficacia menor de lo esperado. Para curarte en salud, lo más prudente es suspender el uso del lote 464X y solicitar un medicamento equivalente.

Si necesitas más información, la AEMPS sugiere contactar a los servicios de atención al cliente de la empresa titular o visitar los canales oficiales de Sanidad, donde se publican los comunicados sobre alertas farmacéuticas vigentes.