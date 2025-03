Por qué la comunidad china invierte en bazares y restaurantes en España: el margen de beneficios

La facturación media puede rondar los 100.000 euros anuales, según los testimonios de emprendedores chinos.

Los bazares y restaurantes regentados por ciudadanos chinos se han convertido en un fenómeno cada vez más habitual en España. ¿El motivo? Dos jóvenes influencers de la comunidad china, afincados en nuestro país, han desvelado las razones tras esta tendencia. Aseguran que la apuesta por estos establecimientos no solo supone un modo de vida estable para quienes llegan de nuevas, sino que también ofrece la posibilidad de facturar hasta 100.000 euros al año.

La adaptación sociocultural y la barrera del idioma impulsan a invertir en comercios de productos varios

Según relatan, abrir un bazar es una de las alternativas más comunes entre los ciudadanos chinos recién llegados. Al no requerir grandes conocimientos del idioma, los clientes pueden buscar por sí mismos los artículos que necesitan. “Fondo derecha” puede ser suficiente para orientarlos, bromean los emprendedores. Además, la gran variedad de productos de un bazar hace que resulte atractivo tanto para el vendedor, que cuenta con múltiples opciones de venta, como para el comprador, que encuentra casi de todo en un mismo lugar.

¿Te has preguntado alguna vez qué otros factores motivan esta elección? El bajo coste de entrada y la libertad de no depender en exceso de la comunicación verbal son decisivos. De hecho, para aquellos que acaban de aterrizar en España y no dominan el idioma, este modelo de negocio resulta idóneo y accesible.

Cómo el margen de beneficios en bazares y bares chinos puede alcanzar los 100.000 euros al año

Una de las cuestiones que más sorprenden a los españoles es el volumen de ingresos que pueden llegar a generar estos comercios. De acuerdo con los testimonios de jóvenes chinos con experiencia en el sector, la facturación anual de un bazar o bar en buena ubicación puede rondar los 100.000 euros. “¿Es posible tener un coche de alta gama con este tipo de negocio?”, preguntan muchos. La respuesta depende de varios factores: el tamaño del local, la competencia o los gastos de alquiler.

Para entender mejor los elementos clave que influyen en la facturación, se detallan a continuación algunos puntos habituales:

Ubicación del local: zonas con mayor afluencia de público. Nivel de competencia: la presencia de otros bazares o restaurantes cercanos puede reducir el margen. Control de costes: alquiler, suministros y potenciales pérdidas por robos. Política de precios: a menudo se duplica la tarifa de compra si no hay competencia directa.

La combinación de estos factores puede marcar la diferencia entre un beneficio medio o uno realmente significativo.

Aspectos Clave Impacto en la Facturación Local bien situado Aumenta las ventas y la visibilidad Poca competencia Favorece la fijación de precios altos Buena gestión de stock Mayor rotación y liquidez

Este modelo de negocio, no obstante, exige vigilancia constante: los robos y la falta de liquidez pueden convertirse en auténticos dolores de cabeza para sus propietarios.

Estrategias para gestionar riesgos, controlar robos y mantener la liquidez en estos negocios familiares

Según relatan los emprendedores, uno de los mayores temores de los padres chinos es quedarse sin dinero en la cuenta bancaria. Por eso, aunque generen beneficios, no siempre realizan grandes desembolsos en bienes de lujo. En su lugar, prefieren ahorrar o reinvertir en sus establecimientos.

Por otro lado, la hostelería también atrae a este colectivo por su fácil adaptación y la posibilidad de introducir la cocina china, muy apreciada en España. Además, la instalación de máquinas tragaperras puede suponer un extra de ingresos, gracias a contratos de exclusividad que permiten aumentar los márgenes de beneficio. No obstante, como destacan quienes ya tienen experiencia, la inversión inicial en productos o maquinaria puede ser elevada, y siempre existe el riesgo de que algunas mercancías se queden sin vender.