Por qué girar el volante a la izquierda en estos casos te puede salvar la vida

Todas las personas que tienen vehículo (coche, moto, camión, etc.) desarrollan con el tiempo una serie de conductas automáticas, que, por sí mismas, no necesitan de control atencional. No obstante, la atención es primordial en la seguridad vial y para salvar vidas, tanto la nuestra con la de otras. Desde la DGT, se explica que esta conducta, tiene varias funciones en la conducción. Algunas de ellas son la orientación a estímulos concretos y relevantes, nos permite detectarlos y nos mantiene en alerta para que pueda suceder. Por ello, es muy importante estar atentos a la carretera, espejos retrovisores y en general, tener los ojos puestos en todos los sitios, aunque estas habilidades puede cambiar de un conductor novel a uno experimentado. Bien en esta noticia vamos a explicar por qué girar el volante a la izquierda puede ser un salvavidas.

La importancia de la atención cuando vamos conduciendo

Existen ciertos consejos que se pueden automatizar y que pueden salvar vidas. Cuando vamos conduciendo es necesario estar receptivos ante los estímulos que aparezcan. En este sentido, hay mecanismos selectivos que seleccionan un único estímulo de todos los que nos rodean y así dar la mejor respuesta. Luego, están los mecanismos de distribución donde tenemos que atender varias situaciones (conducir y hablar con los pasajeros, por ejemplo). Por último, los de mantenimiento, donde la atención durante una tarea por un periodo prolongado de tiempo.

Aunque no existan situaciones de riesgo, siempre están y por ello, es importante estar siempre alerta ante los posibles imprevistos que puedan surgir en la carretera. De hecho, cuando llegan estos momentos hay que decidir si frenar, reducir la velocidad o girar la dirección del volante, como ocurre en el caso, cuando vas a ser testigo de un aplastamiento entre dos camiones. En el siguiente apartado vamos a ver un ejemplo de esta situación.

Así es el movimiento de girar el volante que puede decidir entre la vida y la muerte

Si vas conduciendo con tu coche y llegas a un semáforo y tienes que pararte o cuando te encuentras con un atasco, girar el volante a la izquierda puede salvarte la vida. En este caso, hablamos cuando tienes delante un camión de grandes dimensiones en estas situaciones antes mencionadas. Al tener poca visibilidad, ya es motivo de riesgo. Lo peor es cuando viene por detrás otro camión, el cual está despistado y nos golpea. Pues bien, girar el volante a la izquierda y pasarte al otro carril vas a evitar quedar aplastado entre ambos.

En los casos de estar cuesta abajo, la inercia del camión que viene por nuestras espaldas, es incontrolable. Por ello, es vital cumplir con una de las normas de tráfico, que es dejar la distancia de seguridad. Así lo explica en uno de sus vídeos de YouTube Miguel Assal.