Miles de trabajadores podrán jubilarse antes de los 60 si reúnen este requisito clave de la Seguridad Social

Es posible en supuestos concretos y con recortes importantes, siempre que se acredite un largo historial de cotización. La edad legal en 2025 es de 66 años y 8 meses, punto de partida para entender qué se puede y qué no.

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro a quienes cumplan condiciones estrictas y acepten una reducción en la pensión. Ahora bien, por regla general solo se puede anticipar hasta dos años respecto a la edad ordinaria; por lo tanto, llegar a los 55 años queda reservado a supuestos especiales.

Quién puede jubilarse con 55 años: requisitos de jubilación anticipada y Seguridad Social

La Seguridad Social exige acreditar un historial de cotización extenso y reciente. En la modalidad voluntaria, solo accede quien tenga, como máximo, dos años menos que la edad legal exigida, y haya cotizado al menos 35 años, sin contar pagas extra ni periodos anteriores a 1967, salvo en circunstancias muy concretas. Además, al menos 2 de esos años deben estar dentro de los 15 anteriores a la solicitud. ¿Encajas en este perfil?

En supuestos de trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa, o con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%, se aplican condiciones diferentes que, de hecho, pueden permitir el retiro mucho antes. Antes de seguir, aquí va un resumen rápido de los requisitos más relevantes:

Requisito Qué exige la norma Años cotizados Mínimo 35 años (sin pagas extra ni periodos previos a 1967, salvo casos concretos). Cotización reciente Al menos 2 años dentro de los 15 anteriores a la solicitud. Situación administrativa Estar en alta o asimilada al alta; por ejemplo, percibiendo el subsidio de desempleo. Antelación posible Con carácter general, hasta dos años menos que la edad legal. Pensión resultante Debe superar la pensión mínima al cumplir 65 años. Límite máximo No superar el tope legal tras reducir un 0,50% por trimestre anticipado. Supuestos especiales Trabajos penosos/tóxicos/peligrosos o discapacidad (≥45% o ≥65%).

Como ves, la clave es doble: mucha cotización y que la cuantía resultante, después de los recortes, no quede por debajo de la mínima a los 65 años.

Fechas aplicables en 2025 y cómo influye la edad legal vigente

En 2025 la edad legal de jubilación es de 66 años y 8 meses. Por consiguiente, la anticipada voluntaria se sitúa, como máximo, dos años antes de esa referencia. De ahí que la jubilación a los 55 años solo sea alcanzable mediante los supuestos especiales citados. ¿Compensa adelantar la retirada? Depende de tu carrera de cotización y del impacto económico de los coeficientes reductores.

Los coeficientes reductores varían en función de los años cotizados y del tiempo de adelanto: cuanto antes salgas, mayor recorte mensual. Si has cobrado la prestación por desempleo al menos durante tres meses, se aplican coeficientes más favorables, similares a los de la jubilación forzosa por causas ajenas al trabajador; no obstante, se mantienen los requisitos de la modalidad voluntaria.

Además, quienes se jubilaron anticipadamente entre 2002 y 2021 pueden recibir un complemento que compensa la diferencia entre coeficientes antiguos y nuevos si acreditan 44 años y 6 meses de cotización (o 40 años si su pensión no llegaba a 900 euros en 2022). Este complemento se abona en 14 pagas y forma parte íntegra de la pensión reconocida. Estos matices cambian mucho la foto final.

Cómo solicitar la pensión: pasos presenciales y online, organismos competentes

La gestión corresponde a la Seguridad Social; el SEPE puede intervenir para acreditar que has percibido la prestación o el subsidio de desempleo. El trámite puede hacerse presencialmente o por vía online, aportando la documentación que demuestre cotizaciones, situación asimilada al alta y, en su caso, el supuesto especial. ¿Lo vas a pedir por internet o prefieres ventanilla?

Verifica que cumples los 35 años cotizados y los 2 años dentro de los últimos 15, así como la edad aplicable.

Comprueba que estás en alta o en situación asimilada; si cobraste la prestación al menos tres meses, anota este extremo.

Revisa que la pensión resultante supera la mínima a los 65 y que no excederá el máximo legal tras el 0,50% por trimestre.

Si procede, reúne la acreditación de trabajos penosos/tóxicos/peligrosos o del grado de discapacidad (45% o 65%).

Presenta la solicitud por vía online o presencial y espera la resolución del organismo competente.

En definitiva, jubilarse a los 55 años es posible, pero excepcional y con recortes relevantes. Por ello, conviene valorar bien la trayectoria de cotización y el efecto de los coeficientes antes de decidir. Y, por supuesto, ajustar el procedimiento a tu situación concreta.