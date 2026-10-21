Los pensionistas con incapacidad permanente conservan su prestación aunque no hayan cotizado 15 años

El cambio de denominación a jubilación conserva las condiciones de la pensión reconocida. En 2026 se produce a los 66 años y diez meses.

Quienes cobran una pensión de incapacidad permanente pueden mantenerla aunque su vida laboral no alcance los 15 años cotizados. La Ley General de la Seguridad Social, vigente en octubre de 2026, protege esa continuidad. Cuando corresponde cambiar su denominación a jubilación, permanecen las condiciones de la prestación reconocida. La regla responde a una preocupación habitual entre quienes dejaron de trabajar por enfermedad o accidente antes de reunir una carrera laboral larga.

El cambio de nombre conserva la cuantía de la pensión

El artículo 200.4 establece que la nueva denominación mantiene las condiciones de la prestación que ya se percibía. Por tanto, cumplir esa edad no obliga a reunir nuevamente los requisitos exigidos para reconocer una jubilación contributiva. Tampoco supone, por sí solo, una subida de la mensualidad ni un nuevo cálculo de las cotizaciones acumuladas.

La disposición transitoria séptima concreta cuándo se produce ese cambio. En 2026 corresponde a los 66 años y diez meses; desde 2027, a los 67 años. Son las edades más elevadas del calendario legal. Ese paso conserva la prestación existente, incluso cuando el beneficiario no reúne la cotización necesaria para generar una jubilación independiente.

La cotización exigida depende de la causa y de la edad

La incapacidad permanente tiene sus propias reglas de acceso. Según la Seguridad Social, por enfermedad común se distingue entre menores de 31 años y personas de mayor edad. A los primeros se les exige un tercio del tiempo transcurrido desde los 16 años. Para quienes tienen 31 años o más, el cálculo cambia.

En este segundo grupo se exige una cuarta parte del tiempo transcurrido desde los 20 años, con un mínimo de cinco. También debe cumplirse una cotización reciente. Los accidentes y enfermedades profesionales tienen reglas diferentes. Desde una situación de no alta, la incapacidad absoluta o gran incapacidad por contingencias comunes exige 15 años cotizados. Tres deben corresponder a los diez anteriores.

Pedir otra jubilación requiere comprobar si existe un derecho distinto

Algunos beneficiarios de incapacidad permanente total continúan trabajando en una profesión compatible y generan nuevas cotizaciones. Llegado el momento, pueden reunir requisitos para solicitar una jubilación. Sin embargo, las pensiones del mismo régimen son generalmente incompatibles y debe elegirse entre ellas. El simple cambio de nombre de la incapacidad no permite cobrar dos mensualidades diferentes.

Las preguntas frecuentes de la Seguridad Social contemplan compatibilidad entre pensiones de regímenes distintos, con condiciones. Depende, entre otros factores, de las cotizaciones utilizadas para reconocer cada derecho. Por eso, quien haya seguido trabajando necesita distinguir ambas situaciones antes de solicitar otra prestación. Mantener la incapacidad reconocida y acceder a una jubilación nueva son procedimientos con consecuencias diferentes.