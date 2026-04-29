La Seguridad Social ofrece una opción para aumentar tu pensión y cotizar sin tener que trabajar

Las personas que estén cerca de jubilarse y no tengan suficientes años cotizados pueden firmar un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta opción permite seguir aportando cuotas aunque no se esté trabajando.

Cotizar sin trabajar en España es posible. La Tesorería General de la Seguridad Social ofrece convenios especiales para quienes necesitan añadir meses o años de cotización a su vida laboral de cara a una futura pensión contributiva, ya sea de jubilación o de incapacidad permanente.

Esta situación afecta a muchos trabajadores que se acercan a la edad de jubilación y están justo en el límite. Algunos necesitan llegar a los 15 años mínimos para acceder a una pensión contributiva. Otros rondan los 38 años y tres meses, que en 2026 permiten retirarse a los 64 años con el 100% de la nómina mensual. Vamos, que unos meses pueden marcar la diferencia.

Cómo cotizar sin trabajar mediante un convenio especial de la Seguridad Social

La forma más accesible para cotizar sin trabajar es el Convenio Especial Ordinario. Está dirigido a personas que han perdido su empleo y han agotado el paro, y permite mantener o completar las cotizaciones mediante el pago de una cuota mensual.

Según informa la Seguridad Social, “El Convenio Especial Ordinario permite completar las cotizaciones de Jubilación, Incapacidad Permanente, Muerte, Supervivencia, Servicios Sociales y Asistencia Sanitaria derivadas de contingencias comunes. Se regula por la Orden TAS/2865/2003 de 13 de octubre”.

¿Para qué sirve realmente? Para que el trabajador pueda seguir sumando periodos cotizados aunque ya no esté dado de alta por una actividad laboral. De esta forma, puede proteger su futura pensión y evitar quedarse fuera por no alcanzar el mínimo exigido.

Requisitos, bases y cuota mensual para sumar años a la pensión

Para acceder a este convenio, el requisito indispensable es tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente.

Además, la persona interesada puede elegir la base de cotización dentro de las opciones permitidas. La cuota mensual dependerá de esa base elegida, por lo que no todos pagarán lo mismo.

Aspecto clave Información Requisito mínimo 1.080 días cotizados en los 12 años anteriores Cuota mínima 255 euros al mes Cuota máxima Más de 1.300 euros al mes Plazo de solicitud Dentro del año siguiente al cese de actividad Efectos retroactivos Si se solicita en los primeros 90 días Extinción Jubilación, impago de tres cuotas o contratación por cuenta ajena

Por tanto, quien esté valorando esta opción debe fijarse bien en la base que elige. No es lo mismo pagar la cuota mínima que optar por la base máxima de cotización por contingencias comunes, que en 2026 es de 5.101,20 euros.

Otros convenios especiales para cotizar sin empleo y proteger prestaciones

El Convenio Especial Ordinario no es la única vía. También existen otros mecanismos para seguir cotizando en situaciones concretas, siempre dentro de los supuestos contemplados por la Seguridad Social.

Entre ellos se encuentran:

El subsidio para mayores de 52 años.

El convenio de trabajadores con reducción de jornada por cuidado de un menor, minusválido o familiar.

El convenio para trabajadores a tiempo parcial.

Las situaciones de alta especial por huelga o cierre patronal.

Los trabajadores que cesen en prestaciones de servicios o actividades.

Los cuidadores profesionales en situación de dependencia.

En consecuencia, quienes estén cerca de cumplir los requisitos para una pensión contributiva pueden encontrar en estos convenios una herramienta importante. La clave está en revisar los plazos, calcular la cuota mensual y comprobar si se cumplen los días mínimos de cotización.

La posibilidad de cotizar sin trabajar vuelve a poner sobre la mesa las alternativas del sistema para quienes están cerca de cumplir los requisitos de jubilación. La evolución de estas opciones también la seguimos en nuestra sección de actualidad, donde te informamos sobre cambios normativos, medidas públicas y debates que afectan a la protección social.