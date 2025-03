La pensión de 830 euros que deja a un jubilado sin hogar y obligado a dormir en la calle: la pesadilla que vive Joan-Ignasi

A sus 67 años, se ve obligado a dormir en la calle porque no puede afrontar un alquiler en Barcelona. “No merezco esta agonía”, lamenta.

El caso de Joan-Ignasi Ortuño, un periodista jubilado con una pensión de 830 euros, pone de manifiesto la grave situación que enfrentan algunas personas mayores cuando el importe de su jubilación no alcanza para cubrir los gastos básicos de vivienda. El coste medio de una habitación roza los 640 euros en Barcelona, por lo que muchos jubilados barceloneses se ven obligados a abandonar sus pisos al no poder hacer frente al alquiler. “He trabajado toda mi vida y ahora no me queda otra opción que dormir en la calle”, asegura Ortuño.

La ciudad de Barcelona, conocida por sus altos precios en vivienda, se convierte en un entorno especialmente difícil para quienes reciben pensiones modestas. Ortuño, que pagaba 700 euros mensuales de alquiler, tuvo que abandonar su piso cuando se dio cuenta de que los números no cuadraban. ¿Te imaginas vivir con solo 130 euros para todos los demás gastos? Su testimonio refleja la cruda realidad de muchos jubilados que, a pesar de haber cotizado parte de su vida, no ven recompensado su esfuerzo en forma de una pensión digna.

Por qué la falta de cotización previa dificulta el acceso a subsidios y ayudas públicas

Otro de los factores que influyen en la precariedad de Joan-Ignasi es no haber cotizado en sus últimos trabajos. Al no acumular los años necesarios, ha quedado fuera de ciertas prestaciones y subsidios que, en teoría, podrían ayudarle a pagar el alquiler. De hecho, él mismo confiesa no haber pensado en las consecuencias de la falta de cotizaciones hasta que fue demasiado tarde. Ahora ha pedido orientación a Servicios Sociales, pero alega que la respuesta que recibe es insuficiente: “La trabajadora social me dice que no puede hacer nada”.

A continuación, se muestra una tabla con algunas ayudas y el rango de ingresos que suelen requerir:

Ayuda Requisitos de ingresos (aprox.) Observaciones Complemento a pensión mínima Menos de 700 €/mes Se concede según situación familiar y cotizaciones Prestaciones autonómicas de emergencia Ingresos por debajo del IPREM Varían por Comunidad Autónoma Bonificaciones en alquiler social Renta inferior al 1,5 del IPREM Sujeto a disponibilidad de vivienda pública

Como se aprecia, es fundamental cumplir ciertos requisitos económicos y administrativos para recibir este tipo de apoyos.

Pasos y recomendaciones clave para solicitar soporte social cuando la jubilación no alcanza el mínimo

Para quienes se encuentren en una situación similar, conviene actuar cuanto antes. Estos son algunos consejos:

Acudir a Servicios Sociales: presentar documentación de ingresos y explicar el estado de vulnerabilidad.

Consultar planes de vivienda autonómicos: algunas regiones ofrecen ayudas de alquiler de emergencia.

Pedir cita en la Seguridad Social: verificar si se cumplen los requisitos para complementos de pensión.

Recurrir a ONG especializadas: organizaciones como Cáritas o Cruz Roja pueden proporcionar apoyo temporal.

Joan-Ignasi, tras pasar por la calle durante varios días y perder gran parte de sus enseres, vive ahora con un amigo que le ha ofrecido cobijo de forma provisional. Sin embargo, su angustia no ha cesado: “Tengo miedo de volver a dormir en la calle”. La falta de soluciones efectivas, sumada a la escasez de ayudas adaptadas a su caso, incrementa el riesgo de que esta situación se repita.