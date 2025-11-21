La histórica fábrica de componentes para maquinaria agrícola (Deutz y John Deere) despide a 37 trabajadores y traslada su maquinaria a India

La empresa Grudiva ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 37 trabajadores de una de sus fábricas de Granollers (Vallès Oriental), un tercio de la plantilla de ese centro, y trasladar parte de la maquinaria y de la actividad productiva a India.

La matriz india Sanjeev impulsa el proceso, que ha desatado el temor a un cierre en dos fases y ha llevado a la plantilla a denunciar una deslocalización: «Las máquinas se las llevan a India y tememos que acaben cerrando».

Grudiva registra el ERE en Granollers y alega diversas causas

El pasado 7 de noviembre, Grudiva, con más de 70 años de historia en Granollers, registró el expediente ante la autoridad laboral, según fuentes sindicales y el Departament de Treball. La compañía justifica la medida por causas organizativas, productivas y económicas.

La empresa está especializada en componentes para cosechadoras de John Deere y su volumen de negocio depende en gran medida de esta firma de tractores y maquinaria agraria. Según las centrales sindicales, John Deere ha exigido una rebaja de precios y Grudiva pretende asumirla remitiendo parte de sus producciones a India, donde los salarios y costes son menores.

Traslado de maquinaria, postura del comité de empresa y temores

¿Se puede descartar un cierre total más adelante? La respuesta es que, según temen los trabajadores, no. Desde el comité de empresa, con representación de CGT y CCOO, explican que la dirección les comunicó el traslado de maquinaria a India y la presentación del ERE, y que incluso antes de iniciar el periodo de consultas la planta ya empezaba a vaciarse, por lo que consideran el expediente premeditado y sin margen de negociación. La pregunta que se hacen muchos empleados es directa: «¿Quién me dice a mí que las máquinas con las que estoy trabajando no están ya vendidas?». El ambiente, es de enfado e incertidumbre.

Datos económicos de Grudiva en 2024 y claves del ERE

Según los últimos datos disponibles, Grudiva facturó en 2024 34,3 millones de euros, un 19% menos que en el ejercicio anterior. El ebitda fue negativo, de -950.230 euros, y la compañía cerró el año con pérdidas de 1,8 millones.

Ejercicio Facturación Variación EBITDA Resultado 2024 34,3 M€ -19% -950.230€ -1.800.000€

¿En qué se concreta este ERE para la fábrica de Granollers? La respuesta se resume en estos puntos:

Despido de 37 trabajadores, un tercio de la plantilla del centro.

Traslado de parte de la maquinaria y de la actividad productiva a India.

Dado lo anterior, la preocupación de la plantilla va más allá de los 37 despidos. Muchos trabajadores temen que este sea solo el primer paso de una deslocalización en dos tiempos que termine golpeando al empleo industrial en Granollers y su entorno.