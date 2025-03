La Guardia Civil ha pasado de controlar a ser controlados: dar las luces largas para avisar ya es historia

Los controles policiales, incluidos los de la Guardia Civil, se avisaban antiguamente entre los conductores dándoselas luces largas. De esta forma se alertaba de que estaba parando a los vehículos más adelante. Actualmente, esta forma de aviso ha pasado a la historia y ahora todo se hace a través de las redes sociales (WhatsApp o Telegram, entre otras). Son cientos y miles de personas las que participan en estos grupos, que fomentan los delitos, evitando los controles o radares. Por consiguiente, se aumenta el riesgo y la seguridad vial en las carreteras, ya que les da luz verde para circular bajo los efectos del alcohol, drogas o quién sabe que otras infracciones, sin recibir multas de la DGT y poniendo en riesgo a la población.

Los ciudadanos son ahora quienes inconscientemente avisan a los delincuentes sobre los controles de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales

Lo cierto es que los grupos de WhatsApp o Telegram, en sus inicios, se crearon para colaboración ciudadana. A raíz de la pandemia, dado que los controles de drogas, velocidad y las limitaciones de movilidad de las personas aumentaron, los grupos de redes sociales evolucionaron con otra perspectiva. Es tal la situación que ahora, el 90% de los mensajes de WhatsApp o Telegram, son para avisar sobre controles de la Guardia Civil, Policía Nacional o Local o los radares. De esta forma, se pueden evitar al saber donde están, haciendo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasen de controlar a ser controlados, afirma teniente coronel Antonio Hidalgo Romero de Galicia.

Aunque esta situación se viva en toda España, en Galicia es más complicado aún por la distribución de la población, lo que hace que sea más complicado pillar a la gente en los controles. Si con WhatsApp ya se pueden incluir hasta mil y poco miembros, Telegram admite hasta 200.000 personas. Dado que la mayoría que usan las redes son jóvenes, se ha notado que pillar a alguna persona entre 18 y 25 años es casi imposible. De hecho, desde 2018, los conductores entre 25-34 años que eran los que más denuncian recibían han dejado de serlo para pasar a ser el grupo que más accidentes mortales sufren.

Medidas operativas y de normativa que se han llevado a cabo

Según informa el coronel Hidalgo, la gente piensa que los controles son para recaudar y no para evitar accidentes en las carreteras. No obstante, deja un mensaje a todos los participantes de estos grupos de control indicando que cuando se avisa por WhatsApp o Telegram, no sabes a quién estás avisando. Estos grupos están llenos de delincuentes, siendo los propios ciudadanos quienes les están ayudando.

Algunos de los cambios que se han llevado a cabo para que la gente evite ser parados, son los controles exprés de 15 minutos y en más lugares o los dinámicos, que paran a los vehículos circulando. Esto busca hacer entender que pueden para a cualquier conductor en cualquier momento y sitio. Desde la DGT se sigue trabajando para modificar las leyes y así hacer que sea ilegal y sancionable, el dificultar o impedir la labor de control de los incumplimientos de las normas de circulación.