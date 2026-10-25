La gasolina baja un 8,6% desde septiembre y llenar 60 litros cuesta 105,78 euros al precio medio

El precio de la gasolina publicado por EFE corresponde al 20 de octubre. La rebaja fiscal ya está incorporada al importe del surtidor.

El precio de la gasolina de 95 octanos se situó en 1,763 euros por litro el 20 de octubre. EFE difundió el dato el día 21, a partir de la información del Ministerio para la Transición Ecológica. Supone un descenso del 8,6% respecto al 30 de septiembre. Para un repostaje de 60 litros, el cálculo arroja 105,78 euros. Esa referencia ya incorpora la fiscalidad vigente y no permite descontar otros 20 céntimos al pagar.

Cuánto cuesta repostar gasolina y gasóleo con la última referencia

El gasóleo de automoción marcaba 1,886 euros por litro en la misma fecha, según la información recogida por EFE. Con ese precio, cargar 60 litros asciende a 113,16 euros. La diferencia entre ambos repostajes sería de 7,38 euros, siempre para idéntico volumen. Este cálculo no compara el coste de recorrer cien kilómetros con dos coches distintos. Para eso haría falta conocer cuánto consume cada vehículo. Tampoco incluye promociones privadas, tarjetas de fidelización o descuentos condicionados a otros contratos.

La consulta de los registros ministeriales permite reproducir esas referencias mediante una media aritmética de los precios disponibles para cada combustible. El archivo del 20 de octubre contiene 10.883 precios de gasolina 95 E5 y 11.224 de gasóleo A. Redondeados a tres decimales, los resultados coinciden con los publicados. La comparación exige seleccionar el mismo producto: las gasolinas de distintas gamas no deben mezclarse al calcular un presupuesto. Una media tampoco indica qué importe aparecerá en una estación concreta.

Los 20 céntimos ya están incluidos en el precio de venta

La medida aprobada mediante el Real Decreto-ley 25/2026 modifica temporalmente el Impuesto sobre Hidrocarburos. Hacienda explicó el 29 de septiembre una rebaja equivalente a 20 céntimos por litro durante octubre. Ese mecanismo actúa sobre la tributación del combustible. Para el conductor particular, no constituye una ayuda que deba pedir después de repostar. Tampoco permite restar 12 euros adicionales al ejemplo de 60 litros. Hacerlo contaría dos veces el mismo efecto fiscal y produciría un presupuesto inferior al realmente calculado.

El histórico oficial incluye un aviso expreso: los precios de venta se determinan con los tipos impositivos temporales establecidos por ese decreto. Por tanto, la variación porcentual observada entre dos fechas recoge el resultado final del precio, con sus diferentes componentes. No mide exclusivamente el efecto del impuesto ni demuestra que todos los establecimientos hayan reducido exactamente lo mismo. Para comprobar un gasto propio, resulta más preciso comparar dos tiques del mismo combustible, separando los litros comprados del importe abonado.

Qué dato de inflación condiciona la rebaja de los próximos meses

El calendario fiscal contempla una retirada gradual, con mecanismos que permiten mantener una reducción mayor cuando se cumplen determinadas condiciones. Para noviembre, el artículo 14 utiliza el IPC de septiembre de cada carburante frente al mismo mes de 2025. El umbral es una subida superior al 15%. Gasolina y gasóleo tienen referencias separadas. No se compara el precio de una gasolinera con otra, ni se utiliza directamente el porcentaje general de inflación que aparece habitualmente en los titulares.

Para diciembre, el artículo 15 incorpora la evolución interanual de octubre y contempla también el resultado previo de septiembre. Esta distinción explica por qué una bajada durante varias semanas puede coexistir con un encarecimiento respecto al año anterior. Son periodos de comparación diferentes. También ayuda a interpretar la aportación del transporte al IPC sin confundirla con la factura de cada conductor. Las condiciones fiscales figuran en el Real Decreto-ley 25/2026, que desarrolla los distintos supuestos aplicables a cada producto.

Cómo comparar estaciones antes de llenar el depósito

El Ministerio ofrece la aplicación Ruta-e, que reúne precios, combustibles disponibles, horarios y servicios de las estaciones. Permite ajustar la búsqueda a una ubicación y consultar instalaciones a lo largo de un trayecto. Para aprovecharla, hay que seleccionar el carburante adecuado y comprobar si el establecimiento estará abierto al llegar. El ahorro debe calcularse sobre los litros previstos. Por ejemplo, una diferencia de cuatro céntimos supone 2,40 euros en 60 litros, antes de considerar el combustible gastado en desviarse.

Los datos del histórico proceden de la información comunicada por las estaciones y tienen carácter informativo, sin constituir una certificación del precio. El Ministerio distingue el histórico diario, referido a las 23.59 horas, de la evolución de cada establecimiento. Además, explica que el combustible depende de cotizaciones internacionales, cambio de divisa, márgenes e impuestos. Por eso, una variación del petróleo no se traslada necesariamente en idéntica proporción. Antes del viaje pueden consultarse el histórico ministerial y las prestaciones de Ruta-e.