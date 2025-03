La fábrica más grande de España busca personal sin experiencia que quiera cobrar más de 2.000 euros

Actualmente, esta fábrica, que no solo es la más grande de España, sino que además es crucial en la economía del país, necesita contratar nuevo personal. Se trata de la empresa SEAT y cuya planta se ubica en Martorell (Barcelona), pieza clave de la industria automotriz. La compañía ofrece un contrato indefinido, con una jornada completa y un salario a cobrar entre los 20.000 y los 25.000 euros brutos anuales, lo que se traduce, en unos 1.666-1.083 euros b/mes. ¿Quieres saber qué puesto de trabajo es el que están buscando, los requisitos y cómo enviar el currículum hoy mismo

SEAT necesita incorporar a una persona para trabajar en la planta de SEAT en Martorell (Barcelona) que cumpla con estos requisitos

? En esta noticia damos todos los detalles para que puedas participar en los procesos de selección.

La empresa española SEAT, fabricante de automóviles, cuenta con varias fábricas en la provincia de Barcelona, una en la propia capital y las otras en Martorell y El Prat de Llobregat. Con más de 14.000 empleados, la compañía produce los modelos SEAT Ibiza, Arona y el CUPRA Formentor. Actualmente, en la fábrica de Martorell, SEAT está buscando un Project Manager con AutoCAD sin experiencia que tenga un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (eléctrica o mecánica) o Ingeniería en dicha rama. Además, se pide conocimientos en eficiencia energética, capacidad de redacción técnica y habilidades. Saber que la empresa valora, idiomas, pasión por la automoción y actitud “Think out of the box”.

Algunas de las funciones a realizar en este puesto de trabajo, en la fábrica de SEAT en Martorell, son revisar y seguir contratos y obras de mantenimiento, implementar medidas de ahorro energético o elabora pliego y planos. Desde la empresa, se ofrece un contrato indefinido a jornada completa, dando estabilidad laboral con un salario de hasta 25.000 euros anuales brutos.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo de SEAT

Los pasos que SEAT lleva a cabo para las personas que se inscriban en esta oferta de empleo en la fábrica de Martorell, son la inscripción, test online, entrevista y la incorporación a la planta. Bien, todas las personas interesadas en trabajar en este puesto vacante de SEAT deben acceder al portal de empleo donde se ha publicado dicha oferta. Luego, verifica el perfil y las condiciones y haz clic en “Inscribirme en esta oferta” para adjuntar el CV.

Si quieres ver otras ofertas de empleo en esta empresa para trabajar con contratos de interinidad, puedes dirigirte al portal web de SEAT.