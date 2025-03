Hacienda avisa: transferencias por Bizum puede tener consecuencias en la próxima Renta

Si tienes un teléfono móvil y una cuenta bancaria, seguramente uses Bizum, una herramienta que se usa a diario por su rapidez y sencillez. Sin duda es una forma de hacer pagos de inmediato a otras personas, y es aquí donde surge la duda, por parte de quien lo recibe estos ingresos. ¿Tendré que declarar dicho dinero en la declaración de la Renta? Salimos de dudas con la información que damos en esta noticia, aclarando hasta qué punto es necesario saber si tengo o no, que informar a Hacienda sobre los ingresos de Bizum.

Comparación de los distintos ingresos en Bizum

Lo normal es que Bizum se use para hacer pagos de gastos compartidos, como cuando alguien con amigos paga una comida, un desayuno o cualquier otra cosa, y recibe la parte correspondiente de las demás personas. En este aspecto, hay que estar tranquilos, ya que se tratan de pequeños ingresos que no son necesarios incluirlos en la declaración de la Renta. El principal motivo es que cuando nos envía el dinero por Bizum se considera un reembolso y, por tanto, no es un ingreso como tal.

Por otro lado, tenemos que saber que cuando el uso de Bizum no es para las situaciones antes mencionadas y lo hacemos como actividad profesional, sí tiene que ser declarado. Esto ocurre por ejemplo en la posibilidad de pagar un café y una tostada en un bar por Bizum o cuando me dedico a vender productos y me pagan por dicho mecanismo, es decir, por actividades empresariales y profesionales.

Cuándo hay que declarar los ingresos de Bizum a la Agencia Tributaria

Aunque hayamos visto cuando no y cuando sí hay que incluir los ingresos de Bizum en la declaración de Hacienda, se trata de una operación financiera y, por tanto, está sujeta a ciertas condiciones. En este sentido, Hacienda fija unos límites en los que las operaciones por Bizum deben declararse:

Movimientos de más de 10.000 euros al año: cuando las transacciones con Bizum pasan de esta cantidad, es obligatorio declarar dicho dinero. De hecho, los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre estas operaciones.

Número de operaciones y naturaleza: cuando se supere o se realizan de forma habitual movimientos con Bizum, se puede considerar una actividad económica y por tanto, se debe declarar. En este caso, no es necesario superar los 10.000 euros.

Ingresos por actividades económicas: como hemos dicho anteriormente, si me dedico a vender productos o dar servicios y me pagan por Bizum, estoy obligado a declarar.

Qué ocurre si no declaro las operaciones de Bizum: multas

Las multas que pueden llevar a cabo por parte de Hacienda, irán desde los 600 euros (leves) hasta el 50% de la cantidad no declarada, según la infracción que haya hecho. No obstante, hay que tener en cuenta que incluso estas sanciones pueden llegar al 150% del importe no declarado (10.000 euros, supondrían 150.000 euros de multa).

Si llegase el caso de superar los 120.000 euros de fraude, se puede considerar un delito fiscal y con sanciones penales. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y llevar un registro adecuado de todas las operaciones y usar Bizum responsablemente. Recuerda que la campaña de la Renta en 2025 comienza próximamente.