España llega al 31 de julio sin aprobar la ley que obligará a reparar móviles y televisores fuera de garantía

El plazo europeo vence el 31 de julio, pero EUR-Lex no registra medidas españolas de transposición. La futura norma cubrirá determinados productos, no todos los dispositivos.

El plazo concedido por la Unión Europea para aplicar el derecho a reparar termina el 31 de julio de 2026. La fecha afecta a futuras obligaciones sobre móviles, televisores y varios electrodomésticos. Sin embargo, el registro oficial de EUR-Lex todavía atribuye cero medidas de transposición a España. Por ello, el vencimiento marca un límite para el Estado, pero no confirma una norma española ya publicada. La publicación europea tampoco equivale por sí sola a su incorporación completa al ordenamiento nacional.

El 31 de julio es el límite de transposición, no una activación automática

La Directiva (UE) 2024/1799 entró en vigor el 30 de julio de 2024. Su artículo 22 concedió a los Estados miembros hasta el 31 de julio de 2026 para aprobar sus disposiciones nacionales. Esas medidas también deben aplicarse desde esa fecha. El texto se dirige a los países de la Unión Europea y exige una adaptación interna. Que la directiva figure en la base del BOE demuestra su publicación europea, pero no acredita una ley española de transposición.

El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible el 1 de julio de 2025. Una respuesta oficial enviada al Congreso el 9 de abril de 2026 confirmó que las medidas seguían en tramitación. Además, la ficha de EUR-Lex consultada el 30 de julio registra cero disposiciones nacionales comunicadas por España. Así, no debe anunciarse que todos los consumidores podrán exigir estas reparaciones a las marcas desde el día siguiente.

Qué tendrán que hacer las marcas con las reparaciones fuera de garantía

Cuando España complete la transposición, el fabricante deberá reparar determinados productos si el consumidor lo solicita y el arreglo resulta posible. El servicio podrá ser gratuito o tener un precio razonable. También deberá prestarse dentro de un plazo razonable. La norma no promete reparaciones gratis en todos los casos. Busca impedir que el coste o la demora hagan inviable prolongar la vida del equipo. Este cambio se relaciona con el avance hacia móviles más duraderos y reparables.

Las marcas tendrán que facilitar repuestos, herramientas e información técnica en las condiciones fijadas para cada categoría. Los precios de las piezas tampoco podrán desincentivar el arreglo. Además, deberán mostrar de forma accesible precios indicativos de sus reparaciones habituales. No podrán bloquear el servicio mediante cláusulas, componentes o programas informáticos sin una justificación legítima. Tampoco podrán rechazarlo únicamente porque otro taller haya intervenido antes o haya usado piezas compatibles conformes con la normativa.

Qué móviles, televisores y electrodomésticos quedan incluidos

El derecho no cubrirá cualquier aparato electrónico. El anexo de la directiva enumera productos sujetos a requisitos europeos de reparabilidad. Incluye teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, tabletas, televisores y otras pantallas electrónicas. También aparecen lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras y aspiradoras. La relación alcanza equipos de soldadura, servidores, sistemas de almacenamiento y bienes con baterías para medios ligeros de transporte. Cada grupo queda vinculado a su normativa técnica específica.

La obligación tampoco durará indefinidamente. Su vigencia dependerá del periodo durante el cual las reglas europeas exijan disponer de repuestos para cada producto. La Comisión señala que esos plazos suelen moverse entre cinco y diez años, según la categoría. El nuevo régimen coexistirá con las garantías de los productos rebajados y con los derechos actuales del comprador. Reparar fuera de garantía y reclamar una falta de conformidad son vías diferentes.

Cómo cambia la garantía legal y qué puede hacer ahora el consumidor

La directiva también premia la reparación cuando el defecto todavía está cubierto por la garantía legal. Si el comprador elige reparar, el periodo de responsabilidad del vendedor se ampliará doce meses una sola vez. La Comisión Europea precisa que esta mejora afecta a bienes adquiridos desde el 31 de julio de 2026. El vendedor deberá informar sobre esa alternativa antes de resolver el problema. La plataforma europea para localizar reparadores y vendedores de productos reacondicionados está prevista para 2027.

Hasta que España publique y comunique su transposición, el consumidor puede guardar la factura, el modelo, el número de serie y el diagnóstico técnico. También puede pedir al fabricante un presupuesto escrito, el plazo previsto y la causa concreta de una negativa. Esa documentación permitirá identificar el producto, comparar condiciones y dejar constancia de la solicitud. Cuando el régimen nacional esté operativo, será necesario comprobar si el aparato figura entre las categorías cubiertas y durante cuánto tiempo debe repararse.