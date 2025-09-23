El BOE confirma el nuevo precio del tabaco en septiembre: así quedan los PVP

Desde el sábado 20 de septiembre, entra en vigor una actualización de precios para cigarros, cigarritos y picaduras en la Península y Baleares, con cambios que afectan solo a determinadas marcas.

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución del 19 de septiembre de 2025 que modifica los precios de venta al público de varias labores de tabaco. La actualización es efectiva desde el sábado 20 y no impacta por igual a todas las marcas: algunas suben o bajan y otras mantienen su coste. ¿Te afectará al bolsillo?

Cómo quedan los nuevos precios del tabaco en Península y Baleares desde el 20 de septiembre

A continuación, se resumen los PVP anunciados para las marcas que cambian. Los importes se aplican en las Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península y las Islas Baleares.

Categoría Marca y producto PVP y formato Cigarrillos Chesterfield Label 23 5,35 €/cajetilla Cigarros y cigarritos Braniff Linea D’Oro Platinum (17) 2,60 €/unidad Cigarros y cigarritos Braniff Linea D’Oro Negro (17) 2,60 €/unidad Cigarros y cigarritos Braniff Linea D’Oro Red (17) 2,60 €/unidad Cigarros y cigarritos Braniff Linea D’Oro White (17) 2,60 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Classic Doble Gordo (10) 51,00 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Classic Robusto (10) 30,50 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Classic Short Robusto (10) 26,00 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Classic Torpedo (10) 41,00 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo (10) 51,00 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Shade Robusto (10) 30,50 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Shade Short Robusto (10) 26,00 €/unidad Cigarros y cigarritos Quorum Shade Torpedo (10) 41,00 €/unidad Cigarros y cigarritos Roll’s Red Exclusive (17) 2,60 €/unidad Cigarros y cigarritos Roll’s White Exclusive (17) 2,60 €/unidad Picaduras de pipa Blackburn Kane Myata (100 g) 15,95 €/unidad

Si tu referencia habitual no aparece en la tabla, su precio no figura entre los cambios de esta resolución, por lo que se mantendría como estaba.

Quiénes se ven afectados por la actualización del precio del tabaco publicada en el BOE

Los cambios alcanzan a compradores y puntos de venta de la Península y Baleares. El impacto real dependerá de la marca: no todas modifican su coste y, de hecho, algunas podrían bajar mientras otras suben. ¿Compras siempre la misma? Conviene revisar el PVP antes de pasar por caja.

Además, el contexto regulatorio está muy presente: el ajuste llega en pleno debate público por la nueva Ley Antitabaco aprobada la semana anterior por Sanidad. Con todo, la resolución de precios corresponde a Hacienda y se centra exclusivamente en las labores listadas.

Procedimiento y plazos de entrada en vigor para las marcas que cambian

La actualización entra en vigor desde el sábado 20 de septiembre de 2025. No hay trámites para el consumidor: los estancos aplican el nuevo PVP a partir de esa fecha, con los tributos correspondientes incluidos.

Claves para no perderse con el cambio de precios:

Fecha efectiva: sábado 20 de septiembre de 2025, sin periodos transitorios.

Ámbito: Expendedurías de Tabaco y Timbre de Península y Baleares.

Alcance: afecta solo a las marcas y formatos mencionados en la resolución.

Consecuencia práctica: el PVP puede subir, bajar o quedarse igual según marca.

En consecuencia, lo más prudente es comprobar el precio del producto concreto en el momento de la compra; así, sin volverse loco, evitarás sorpresas.

Qué organismos públicos intervienen y cómo se publica cada modificación de precios

La revisión de precios se instrumenta mediante resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Su publicación en el BOE otorga eficacia jurídica y fija desde cuándo debe aplicarse en los establecimientos.

Por su parte, el debate sanitario y las políticas de control del tabaquismo corren a cargo del Ministerio de Sanidad, pero no alteran por sí mismos los PVP. De ahí que esta actualización sea un trámite específico que se limita a los productos y formatos listados.