Domiciliar la nómina puede hacerte ganar hasta 750 euros con las bonificaciones de estos bancos

Los bancos ofrecen desde 162 hasta 760 euros brutos por llevar la nómina. BBVA lidera con bonificación flexible; otras entidades fijan plazos y requisitos concretos.

Las cuentas remuneradas pierden fuelle y los bancos redoblan el efectivo. Con datos a 3 de noviembre de 2025, las campañas pagan por domiciliar nómina y, según el caso, por usar Bizum, tarjeta o recibos. ¿Cuál encaja con tu perfil? Aún llegas a varias.

Promociones vigentes con las mayores bonificaciones en efectivo por domiciliar nómina

Estas son las principales ofertas y su fecha límite:

Banco Cuenta Incentivo Vigencia BBVA Cuenta Online Sin Comisiones Hasta 760 € brutos (615,6 € netos) con código PLAN760 y recompensas por uso 08/01/2026 Cajamar Cuenta Nómina Hasta 750 € brutos según importe de nómina 31/12/2025 ABANCA Cuenta Online Clara 500 € brutos (≥1.200 €) o 185 € brutos (800-1.200 €) 31/12/2025 Santander Cuenta Online 300 € brutos (≥600 €) o 400 € brutos (>2.500 €) 14/01/2026 Sabadell Cuenta Online 400 € brutos en 12 pagos mensuales 05/11/2025 ING Cuenta Nómina Hasta 400 € brutos (código ING400) 15/11/2025 Kutxabank Cuenta Nómina 200 € en efectivo o bono 300 €; 400 € o bono 600 € 31/12/2025 Deutsche Bank Cuenta Más DB Hasta 500 € brutos (30 € netos/mes hasta 12 meses) 15/01/2026 CaixaBank Cuenta Online Sin Comisiones con nómina Hasta 308,64 € brutos (250 € netos) o 150 € netos 31/12/2025 imaginBank Cuenta imaginBank 250 € por ≥1.500 € de nómina o 150 € netos; referidos hasta 500 € extra —

Revisa siempre las condiciones completas y, cuando proceda, los códigos promocionales (por ejemplo, PLAN760 o ING400).

Requisitos, permanencias y usos que exigen los bancos para pagar la bonificación

Los mínimos orientan la elección. BBVA pide 800 €; Santander desde 600 € (400 € si superas 2.500 €); Sabadell, 1.000 €; ABANCA da 185 € entre 800-1.200 € y 500 € desde 1.200 €; Cajamar escala 300/500/750 € según 1.200/2.500/4.000 €; Deutsche Bank exige 2.000 €; CaixaBank paga 150 € con 900 € y 250 € netos desde 1.500 €; imaginBank ofrece 250 € con 1.500 €.

Las permanencias van de 12 meses (Sabadell) a 24 meses (ABANCA y CaixaBank, que suma otros 24 como cliente activo), 2 años (Santander), 3 años (Cajamar y Kutxabank; 12 meses si tienes hasta 30) y 4 años (imaginBank). En uso real: Bizum activo 12 meses (ING y Sabadell), compras con tarjeta (CaixaBank: tres por trimestre) y dos recibos en Santander. En BBVA la bonificación se cobra mensualmente por nómina, Bizum, tarjeta y recibos.

Qué mirar de impuestos y letra pequeña antes de contratar estas cuentas

Antes de decidirte, repasa condiciones y fiscalidad; que no te pille el toro.

Importe mínimo o máximo: puede exigirse nómina mínima y otras vinculaciones como recibos o uso de tarjeta.

Impuestos: el incentivo tributa en el IRPF; verifica si es bruto o neto y si hay retención (19% hasta 6.000 €).

Gastos y permanencia: comprueba comisiones y los plazos; romper la permanencia puede implicar penalización.

En síntesis, BBVA destaca por su modelo flexible de hasta 760 € brutos; si buscas pago directo, ABANCA, Santander, Sabadell, Cajamar, Deutsche Bank, CaixaBank o imaginBank mantienen incentivos claros. Todas estas ofertas están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos español hasta 100.000 € por depositante.