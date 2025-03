Cómo solicitar un aumento del IRPF de la nómina del paro: hazlo antes de esta fecha para que no te afecte a la Renta

Las personas que se queden sin trabajo y cobren una prestación por desempleo como el paro, deben saber que están obligados a presentar la declaración de la Renta. Ahora bien, esta ayuda que se cobra se considera como ingresos, y al SEPE como segundo pagador. Por tanto, al considerarse tributable esta prestación, también llevará su retención de IRPF, que se suele poner por defecto en el mínimo, es decir, un 2%. Bien, pero ¿qué ocurre si he estado cobrado el paro y también he estado trabajando

Todas las personas desempleadas que haya cobrado paro están obligadas a realizar la declaración de la Renta en 2025

Como venimos diciendo, si has cobrado el paro, dicho importe se suma a los ingresos totales, y no importa los límites que obligan a presentar la declaración de la Renta de 22.000 euros para un pagador y los 15.876 euros para dos pagadores. Todas las personas que hayan estado en paro en 2024, tienen obligación de realizarla. Por tanto, estos ingresos del SEPE afectan a tus obligaciones fiscales y en ciertas situaciones es recomendable solicitar un aumento del IRPF por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, para que no tengas que pagar si superas el límite establecido de dos pagadores.

En este sentido, es posible pedir un incremento de la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre esta prestación contributiva del SEPE. Para ello, es importante tener en cuenta, que se debe hacer por escrito 5 días antes de finalizar el mes anterior al cobro de la nómina del paro. Así, el nuevo tipo se va a aplicar hasta acabar el año, y se mantendrá mientras no renuncies por escrito o solicites uno nuevo superior.

Cómo realizar esta subida del IRPF de la nómina del paro

Para realizar dicho trámite del aumento del IRPF del paro, se debe pedir cita previa, bien desde la Sede Electrónica del SEPE o llamando por teléfono. Como hemos indicado anteriormente, una vez aplicado el cambio, se mantendrá el mismo, reservando el derecho a hacer modificaciones cuando existan cambios en las circunstancias personales y familiares de la persona interesada.

También es importante saber que otro de los descuentos que se aplican a los que estén cobrando el paro, es la aportación a la Seguridad Social. Esto es porque durante la prestación del SEPE se ingresa las cotizaciones y se asume la aportación empresarial, con el descuento del importe con el 100% de la cuota que corresponda.